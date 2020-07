Het dichtbevolkte Borgerhout is een coronahotspot. Hoe dijkt districtsburgemeester Marij Preneel (Groen) de pandemie in?

1. Bent u voorstander van een strikte lockdown in Borgerhout?

...

1. Bent u voorstander van een strikte lockdown in Borgerhout? Toen er bij de eerste golf erg veel gevallen waren in Limburg of onder teruggekeerde skiërs, kregen Sint-Truiden of sportlui toch ook geen lockdown opgelegd? Als wetenschappers dat nu nuttig vinden voor het hele arrondissement Antwerpen, steun ik dat. Maar met het isoleren van Borgerhout los je niets op. 2. Antwerpen is goed voor 55 procent van de nieuwe besmettingen. Hoe komt dat volgens u? Alvast niet doordat mensen van een andere origine de communicatie niet begrijpen, zoals sommige N-VA-politici beweren. Dat is etnisch profileren zonder meer. We hebben gewoon pech. Borgerhout is met 15.000 mensen per vierkante kilometer net zo dicht bevolkt als Oost-Londen. 27 procent van de inwoners is jonger dan 19: dat zijn actieve mensen, die veel tijd buitenshuis doorbrengen. We zijn de eerste golf goed doorgekomen. Het liep bij de versoepeling fout. Een bubbel van 15 mensen, dat leek op 'alles mag weer'. 3. In Borgerhout vindt nu lokaal contactonderzoek plaats, is dat zinvol? Vlaanderen is vooral veel te laat met de invoering van efficiënte tracing. Was die er geweest, dan was het huidige initiatief onnodig geweest. 4. De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) wou in maart geen verbod op zitten op een bankje en vond de boetes te hoog. Nu eist hij stringente maatregelen. Een bocht? Ik ben het vaak oneens met hem, maar hij had gelijk toen hij zei dat het nationale beleid ongeschikt was voor grootsteden. Weinig mensen hebben hier een tuin met een trampoline, dan moet het kunnen dat je even in het park gaat zitten. 5. Afgelopen weekend draaide het in Roeselare uit op klappen en een klacht tegen de politie. Hoe dwingt Borgerhout de coronamaatregelen af? Ik geloof vooral in jeugd- en buurtwerkers op de pleinen, die bewoners wijzen op de eventueel veranderde richtlijnen. Goede communicatie is essentieel. Maar je moet wel een stok achter de deur houden en streng maar rechtvaardig optreden tegenover overtreders.