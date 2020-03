'Zieke kinderen naar de grootouders brengen, gaan we misschien nooit meer doen.' Dat zei viroloog Marc Van Ranst donderdagmiddag in het VRT-journaal.

De gevolgen van het coronavirus blijven dagelijks erg zichtbaar en volgens Van Ranst zullen de huidige quarantainemaatregelen niet snel veranderen. "Stel dat we binnen een paar dagen of binnen een week zien dat de piek bereikt is en dat de getallen naar beneden beginnen gaan, gaan we zeggen dat we goed op weg zijn. En dan gaan we die maatregelen niet onmiddellijk weghalen of verminderen. Dat is nog niet het moment", klinkt het. "Van de meest bijtende maatregelen geraken we uiteraard zeker af, maar dingen zoals zieke kinderen naar de grootouders brengen, gaan we waarschijnlijk niet meer doen. Misschien wel nooit meer en misschien is dat wel een heel goede zaak. Dat deden we vroeger een beetje te vlot en ook met griep hebben we daar sterfgevallen mee geïnduceerd. Hetzelfde voor ziek gaan werken. Zo'n gedragsveranderingen gaan we hier in België meemaken en gaan ook blijven".

Daarnaast is Van Ranst van oordeel dat er in de woonzorgcentra en de serviceflats heel duidelijk gemaakt moet worden dat "de oorlog daar gewonnen of verloren wordt". "Zeker in de de serviceflats. Daar moet men een bijna 'woonzorgcentrumachtig' regime kunnen installeren en moeten de mensen echt wel binnen blijven".

Van Ranst haalde ook nog even de nieuwe cijfers over het aantal overlijdens en ziekenhuisopnames aan. Met 42 nieuwe dodelijke slachtoffers en 536 nieuwe ziekenhuisopnames is er voorlopig nog geen sprake van een daling. "Dat is geen goed nieuws, we zouden graag hebben dat dat zou stabiliseren en dat zien we op dit moment nog niet. Misschien is dat ook wel wat te vroeg, maar het is elke dag wat hopen. Onze capaciteit op Intensieve Zorgen wordt voorlopig niet getest en dat is positief. Er worden wel meer mensen ziek en we beginnen meer te testen", verwees Van Ranst naar het hoge aantal nieuwe besmettingen (1298).

De gevolgen van het coronavirus blijven dagelijks erg zichtbaar en volgens Van Ranst zullen de huidige quarantainemaatregelen niet snel veranderen. "Stel dat we binnen een paar dagen of binnen een week zien dat de piek bereikt is en dat de getallen naar beneden beginnen gaan, gaan we zeggen dat we goed op weg zijn. En dan gaan we die maatregelen niet onmiddellijk weghalen of verminderen. Dat is nog niet het moment", klinkt het. "Van de meest bijtende maatregelen geraken we uiteraard zeker af, maar dingen zoals zieke kinderen naar de grootouders brengen, gaan we waarschijnlijk niet meer doen. Misschien wel nooit meer en misschien is dat wel een heel goede zaak. Dat deden we vroeger een beetje te vlot en ook met griep hebben we daar sterfgevallen mee geïnduceerd. Hetzelfde voor ziek gaan werken. Zo'n gedragsveranderingen gaan we hier in België meemaken en gaan ook blijven". Daarnaast is Van Ranst van oordeel dat er in de woonzorgcentra en de serviceflats heel duidelijk gemaakt moet worden dat "de oorlog daar gewonnen of verloren wordt". "Zeker in de de serviceflats. Daar moet men een bijna 'woonzorgcentrumachtig' regime kunnen installeren en moeten de mensen echt wel binnen blijven". Van Ranst haalde ook nog even de nieuwe cijfers over het aantal overlijdens en ziekenhuisopnames aan. Met 42 nieuwe dodelijke slachtoffers en 536 nieuwe ziekenhuisopnames is er voorlopig nog geen sprake van een daling. "Dat is geen goed nieuws, we zouden graag hebben dat dat zou stabiliseren en dat zien we op dit moment nog niet. Misschien is dat ook wel wat te vroeg, maar het is elke dag wat hopen. Onze capaciteit op Intensieve Zorgen wordt voorlopig niet getest en dat is positief. Er worden wel meer mensen ziek en we beginnen meer te testen", verwees Van Ranst naar het hoge aantal nieuwe besmettingen (1298).