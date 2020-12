Er is te weinig transparantie rond de aankoop en verdeling van de coronavaccins, zegt Anne Delespaul, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk. Volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) valt het wel mee.

1. Hebben de grote farmabedrijven te veel invloed?

1. Hebben de grote farmabedrijven te veel invloed? Het zijn natuurlijk niet de kleine apothekers om de hoek die de coronavaccins ontwikkelen en maken, maar wel de grote jongens in farmaland. Zij hebben veel macht en invloed, en soms misbruiken ze die ook. Kijk maar naar de zaak rond baby Pia, een jaar geleden, toen een fabrikant een fortuin vroeg voor een medicijn tegen een zeldzame ziekte. Ik denk dat het dit keer nog zal meevallen. Rond de coronavaccins is er voldoende concurrentie, en wees gerust: alle virologen en epidemiologen zullen toekijken. 2. Is er te weinig transparantie over de prijzen van vaccins? In het geval van het coronavaccin liggen ze nog niet vast. Paul Stoffels, de vicevoorzitter van het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Johnson & Johnson, heeft gezegd dat er geen of maar een kleine winst mee zal worden gemaakt. Niet dat ik winst verkeerd vind - mijn bakker mag tenslotte ook winst maken. 3. Weet u wie voor Europa over de aankopen van de coronavaccins onderhandelt? Nee, dat weet inderdaad bijna niemand. Misschien is mijn collega Peter Piot daar wel een van de onderhandelaars - hij is tenslotte de coronacommissaris van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ik vind het niet zo erg dat we die namen niet kennen. Dat beschermt de betrokkenen misschien net wel tegen beïnvloeding. 4. Volgens sommigen verlaagt een gebrek aan transparantie het draagvlak voor de vaccinatie-actie. Bent u het daarmee eens? De antivaxers snappen niet eens hoe een vaccin werkt, ze zijn niet medisch geschoold en reageren héél primair op deze situatie. Hoe transparant we ook zijn, niemand zal hen kunnen overtuigen. 5. Was het een flater van de Belgische overheid om 4 miljoen euro te besteden aan de aankoop van Remdesivir, een geneesmiddel dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie niet werkt tegen corona? Toen Remdesivir werd aangekocht, wisten we nog zo weinig over dat vreemde virus. In die dagen was het simpelweg het meest belovende in een peloton van weinig belovende geneesmiddelen. Daar achteraf kritiek op geven, is erg gemakkelijk.