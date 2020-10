Volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) kan ons land niet anders dan een lockdown afkondigen.

Dat zegt Van Ranst op Twitter. Volgens de viroloog tonen de recente data van Sciensano geen enkele verbetering in de cijfers. Momenteel worden 5.924 bedden in onze ziekenhuizen bezet door covid-patiënten - een recordaantal. Er werden er tussen 19 en 25 oktober gemiddeld 14.356 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een stijging met 40 procent tegenover de zeven dagen ervoor. In diezelfde periode stierven elke dag gemiddeld 69,3 mensen.

'Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat de momenteel genomen maatregelen reeds enig effect hebben', tweet Van Ranst. 'De situatie is kritiek in de gezondheidszorg. Tijd voor, net als in andere buurlanden, de noodrem: lockdown.'

Gisteren kondigde onder meer Frans president Emmanuel Macron aan dat enkel de bedrijven en scholen open mogen blijven. Verplaatsingen worden tot een minimum beperkt.

