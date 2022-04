De adviesgroep GEMS, de expertengroep die de regering adviseert over het coronabeleid, heeft begin deze week haar laatste officiële vergadering gehad. De GEMS is daarmee aan haar einde toe, maar volgens GEMS-lid en viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) gaat die stopzetting niet heel veel verschil maken.'De GEMS-leden blijven elkaar nog informeel spreken, we volgen de coronasituatie verder op.'

De stopzetting van de GEMS en het coronacommissariaat was begin maart aangekondigd. De dalende coronacijfers laten toe om het crisisbeheer af te bouwen, luidde het toen. Voor viroloog Van Ranst had nog gewacht mogen worden tot na de herfst om de expertengroep op te doeken. 'Het virus stopt niet omdat de GEMS stopt.' Maar langs de andere kant bestaat er ondertussen ook de coronabarometer en kennen politici het pakket aan mogelijke coronamaatregelen, stelt de viroloog.

Ook de RAG, de Risk Assesment Group, blijft bestaan. 'In die groep, die al lang voor de coronapandemie opgericht is, zetelen grotendeels dezelfde personen als in de GEMS. De epidemiologische situatie zal ook tijdens deze vergaderingen verder opgevolgd worden.' Na twee jaar pandemie kijkt de viroloog positief terug op de samenwerking tussen de leden van de GEMS. 'Het was een intensieve en aangename samenwerking. Het feit dat er ook onder meer economen, psychologen en armoede-experten rond de tafel zaten, was zeer verrijkend.'

