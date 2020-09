Viroloog Marc Van Ranst zal zich op 3 november voor een burgerlijke rechtbank in Mechelen moeten verantwoorden voor een bericht op Twitter waarin hij mensen opriep niet naar Antwerpen af te zakken deze zomer.

De Antwerpse ondernemer en N-VA-regerinscommissaris Rudi De Kerpel meent dat hij door die boodschap, en onduidelijk communiceren van Van Ranst, schade opliep. Hij vraagt 5.000 euro schadevergoeding van de viroloog.

Van Ranst tweette toen het aantal coronabesmettingen in Antwerpen de hoogte in ging, dat mensen er beter wegbleven. Dat schoot in het verkeerde keelgat van De Kerpel. Hij en vijf andere ondernemers uitten hun ongenoegen, maar enkel De Kerpel ging effectief over tot een burgerlijke procedure.

Verantwoordelijk

'Mijn cliënt heeft economische schade geleden door de uitspraken van mijnheer Van Ranst', zei meester Walter Damen, die de belangen van De Kerpel vertegenwoordigt. 'Daarnaast wil hij zelf het voortouw nemen om een goed coronabeleid en communicatie daaromtrent af te dwingen. De communicatie van Van Ranst is echt niet goed en brengt ondernemers schade toe. Festivals, reizen, horeca... heel wat sectoren krijgen maatregelen opgelegd maar die wijzigen constant. Mensen weten niet meer wat ze moeten doen en blijven weg.'

Volgens De Kerpel is Van Ranst medeverantwoordelijk voor het falend communicatiebeleid. Het steeds wijzigende beleid en steeds andere standpunten over de huidige situatie brengen mensen in de war volgens hem.

'Tijdverlies'

Van Ranst zelf noemt de procedure tijdverlies. 'Ik verlies hier tijd mee, heb het volste vertrouwen in een goede afloop en wil koste wat het kost bij de behandeling van het dossier zijn in november', zei hij.

Het dossier wordt op 3 november behandeld.

