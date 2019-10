Als hoofd van een nieuw transitieteam moet generaal Marc Thys de crisis bij het leger aanpakken. 'Als we de middelen niet krijgen om onze opdrachten uit te voeren, zúllen we die opdrachten ook niet meer uitvoeren.'

Onlangs stuurde Marc Thys, chef van de landmacht, een pessimistische mail naar zijn troepen waarin hij waarschuwde voor 'een implosie van het leger'. Het was een hoogst ongebruikelijke geste voor een militair. 'Mijn opdracht is militair en educatief', zegt hij. 'Intern, maar ook extern. De bevolking is onze eerste klant. Ik denk niet dat de Belgen beseffen in welke lamentabele toestand het leger zich bevindt, en wat er nodig is om deze complexe machine te laten draaien.'

...