Manifestanten eisen informatie na overlijden in politiecel

Aan de Congreskolom in Brussel is een kleine manifestatie gehouden als herdenkingsmoment voor Ilyes Abbedou, een Algerijnse man zonder papieren die dinsdag 19 januari in een cel van de politie Brussel Hoofdstad Elsene overleed. De betogers eisen duidelijkheid over de omstandigheden waarin Abbedou is gestorven.