'Mama, ik ben ongeneeslijk ziek. Botkanker. Ik wil euthanasie.' Daar sta je dan, als moeder. Je hebt je zoon op de wereld gezet, moet je hem dan ook helpen bij zijn sterven? Mieke Maerten heeft over dat vraagstuk een aangrijpende, maar ook leerrijke innerlijke dialoog met haar zoon Pieter geschreven.

'Wacht, ik ga een zakdoek halen. Moet ik er voor u ook een meebrengen?' Voor het interview begint, staan we in de tuin van Mieke Maerten in Hoeilaart. Drie maanden nadat ze de euthanasie voor haar zoon Pieter (36) - vrijgezel, amateurcellist, in dienst van het KMI - mee had georganiseerd, is ze met de aanleg ervan begonnen. 'Deze tuin heeft mij gered. Hij is gegroeid uit verdriet, maar heeft sindsdien ook veel vreugde gebracht.'

