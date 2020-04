N-VA'er Wilfried Vandaele vroeg zijn Vlaams Parlementsleden om deze middag niet te 'triomfalistisch' te doen over de onthouding van de N-VA bij de stemming over de Europese steunmaatregelen in de coronacrisis. Ze houden beter 'kop in kas', aldus de fractievoorzitter. Hij sprak dat af met minister-president en partijgenoot Jan Jambon.

Wilfried Vandaele mailde deze ochtend alle parlementsleden van de N-VA die bij de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement van deze middag aanwezig zijn:

'Jan Jambon belt me net met de vraag om deze middag zeker niet triomfalistisch te doen over het feit dat we ons in Europa onthouden hebben over de steunmaatregelen.

Ik zeg er in mijn tussenkomst één zin over, en die heeft zijn fiat.

Maar Jan verwacht er wel discussie over vanmiddag in plenaire omdat er ook binnen de regering wat wrevel is. Als het thema aan bod komt, houden wij het best "kop in kas".'

Niet enkel onthielden de N-VA-leden in het Europees Parlement zich haast als enige, maar de N-VA zorgde er ook voor dat België zich als enige lidstaat moest onthouden. Steen des aanstoots voor de N-VA: van de 66 miljoen euro steun voor België gaat het grootste deel naar Wallonië. Het is de verdeelsleutel van de Europese structuur- en investeringsfondsen die daarvoor wordt gebruikt, en waar de héle Vlaamse regering enkele weken geleden nog kritiek op had geuit. Hoe dan ook, het steunpakket van in totaal 37 miljard euro van de Europese Commissie werd met een grote meerderheid goedgekeurd. Het ging voor de N-VA om een symbolische onthouding.

Maar waarom louter symbolisch stemmen om er vervolgens zelf ook nog eens over te zwijgen?

Vandaele heeft het in een reactie aan de telefoon zelf over een 'mailtje van dertien in een dozijn'. 'Ik heb de leden van de fractie ook een andere mail gestuurd waarin ik uitleg waarom wij de verdeelsleutel die de Europese Commissie hanteert willen veranderen. Op termijn willen wij dat graag wijzigen, maar dat is niet iets waar de mensen nu van wakker liggen. Zij willen van politici oplossingen horen voor deze crisis, vandaar dat wij deze middag dus ook andere thema's aanbrengen in de plenaire vergadering.'

'Het is op zich niet ongebruikelijk dat er voorafgaand contact is tussen Jan Jambon en de fractie', zegt zijn woordvoerder Olivier Van Raemdonck op zijn beurt in een reactie. 'Op zich is dit dossier niet zo heel belangrijk, en we wilden dat gewoon niet nog verder op de spits drijven.'

De onthouding van de N-VA wordt ook niet echt gedeeld door haar Vlaamse coalitiepartners. Zowel de CD&V als de Open VLD keurden - ondanks eerdere kritiek op de verdeelsleutel - de maatregelen wél goed in het Europees Parlement. Zo'n debatje onder meerderheidspartijen had dus inderdaad weer voor een heel andere symboliek kunnen zorgen in het Vlaams Parlement, die van een ruziemakende regering.

