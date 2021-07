Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) start dinsdag een informatiecampagne tegen het fake news dat er een algemene collectieve regularisatie zal komen.

Hij benadrukt dat er geen wijziging in het regularisatiebeleid zal komen. Dat snel duidelijk maken moet voorkomen dat mensen valse hoop koesteren, aldus de staatssecretaris.

De campagne zal via de Facebookpagina van de FOD Binnenlandse Zaken lopen. Volgens de staatssecretaris doen foute geruchten over zo'n collectieve regularisatie de ronde. Het was overigens ook de eis van de honderden mensen zonder papieren die vorige week na zowat zestig dagen hun hongerstaking beëindigden.

'Fake news doet snel de ronde, zeker als mensen daar valse hoop uit putten. Het is belangrijk om een snelle en duidelijke boodschap te brengen dat het regularisatiebeleid niet zal wijzigen', motiveert Mahdi de campagne. Hij betreurt ook dat er oproepen op Facebook circuleren om massaal naar de neutrale zone te trekken om er actie te voeren. Die neutrale zone werd tijdens de hongerstaking geïnstalleerd, maar nadien gesloten voor het algemene publiek wegens een te grote toeloop.

De staatssecretaris wijst erop dat de middenveldorganisaties en de balies van advocaten deze informatie ook hebben ontvangen. Zo kunnen zij mensen correct informeren die nu plots denken dat ze meer kans maken om geregulariseerd te worden, luidt het.

