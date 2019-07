De PS en Ecolo zijn bijna klaar met een nota met richtsnoeren die de tandem aan de parlementsleden wil presenteren in de hoop om een meerderheid te vinden voor de regeringsvorming in Wallonië en de Franse gemeenschap.

'De politieke arbitrages zijn gebeurd', bevestigde onderhandelaar Paul Magnette vrijdagmiddag na een partijbureau van de PS.

De herwerkte nota, waarvan de details nog verder verfijnd moeten worden, zou in de loop van vrijdagavond of zaterdagochtend naar alle parlementsleden van het Waalse parlement en het parlement van de Franse Gemeenschap gestuurd worden, zo meldde Magnette, die 'een positief en constructief' partijbureau had bijgewoond. Meer wou de burgemeester van Charleroi niet kwijt. De communicatie moet in overleg met Ecolo gebeuren, zonder twijfel later op vrijdag.

Waals parlementslid Paul Furlan was alvast in zijn nopjes met de nota. 'De nota heeft de totale steun van het partijbureau. Wij zijn helemaal tevreden.'

De PS en Ecolo hebben de voorbije weken de opmerkingen van hun gesprekken met vertegenwoordigers van het middenveld geïntegreerd in een nota met grote krachtlijnen die de basis zou kunnen vormen voor een eventuele regeringsverklaring in Wallonië en de Franse gemeenschap. Ze gaan de nota aan de parlementsleden presenteren, in de hoop dat er minstens drie bereid zijn de regeringsverklaring te steunen. PS en Ecolo komen drie zetels tekort voor een meerderheid in het Waalse parlement.