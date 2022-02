'Vivaldi is op kruissnelheid gekomen', zegt PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne.

De regering-De Croo mag zich opmaken voor een paar zware maanden. Tussen nu en eind maart moet ze explosieve dossiers als de kernuitstap, de pensioenhervorming en de begrotingscontrole regelen. En als het even kan, buigt Vivaldi zich ook over de structurele hervorming van de energiefactuur.

...

De regering-De Croo mag zich opmaken voor een paar zware maanden. Tussen nu en eind maart moet ze explosieve dossiers als de kernuitstap, de pensioenhervorming en de begrotingscontrole regelen. En als het even kan, buigt Vivaldi zich ook over de structurele hervorming van de energiefactuur.Maar net dat energiedossier bracht geen vertrouwen voor de regering. De verlenging van het sociaal tarief, de tijdelijke verlaging van de btw op elektriciteit naar 6 procent en de premie van 100 euro voor iedereen - van Debora aan de supermarktkassa tot Marc Coucke - werden lauw onthaald. PS-vicepremier en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne begrijpt de kritiek. 'Het was een kwestie van snelheid. België heeft te weinig instrumenten om gerichte maatregelen te nemen, en dat moet dringend aangepakt worden. De deal verdient misschien geen schoonheidsprijs, maar 1,1 miljard euro is wel een hoog bedrag.'Er dreigt een nieuwe clash. Uw voorstellen over avondwerk en arbeidsvoorwaarden in de platformeconomie, denk aan Deliveroo, stoten op een njet van de liberalen.Pierre-Yves Dermagne: Het is een complex technisch dossier. We beseffen dat de liberalen in een andere positie zitten. Maar ik ben redelijk optimistisch dat we deze week al kunnen landen. Het akkoord rond de arbeidsomstandigheden voor sekswerkers bewijst opnieuw dat we akkoorden kunnen sluiten.Legt u eens uit?Dermagne: Ik wil een einde maken aan de hypocriete situatie van sekswerkers. Vandaag werken ze met contracten onder valse benamingen als 'serveerster'. Maar dat contract kan na een gerechtelijke uitspraak als een schending van de openbare orde worden gezien. Ze hebben bijvoorbeeld geen recht op een ontslagvergoeding. Het is alsof hun bestaan wordt genegeerd.In september wekte pensioenminister Karine Lalieux (PS) wrevel op toen ze haar pensioenhervorming in de krant lanceerde. Bovendien kon de inhoud weinig coalitiepartners bekoren. Sindsdien veranderde er niets. Dat is toch niet ernstig?Dermagne: Haar plan vormt de basis van onderhandelingen. Het belangrijkste is dat iemand na 42 jaar werken met pensioen kan. Dat is een kwestie van rechtvaardigheid voor mensen die erg jong zijn beginnen te werken. Er staat niets in het plan dat totaal onaanvaardbaar is.Bent u zeker? Een minimumpensioen van 1500 euro na 10 jaar effectief werken is voor de liberalen toch ondenkbaar.Dermagne: Het gaat om toegang tot het minimumpensioen vanaf 10 jaar werken, maar het bedrag wordt berekend op basis van het aantal gewerkte jaren en gelijkgestelde periodes. Dat ligt moeilijk voor sommigen, maar het gaat vaak om invalide mensen of huisvrouwen. Daarnaast moeten we mensen die ontslagen worden niet extra straffen.Een ander heet hangijzer is de kernuitstap. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez probeert de regering tegen 18 maart te overtuigen om twee kernreactoren open te houden. Bent u al omgepraat?Dermagne: (blaast) Wij zijn consequent. We hebben geen taboes en aanvaarden alle scenario's, met of zonder verlenging van de twee reactoren. We krijgen geruststellende signalen van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) dat de bevoorradingszekerheid, de prijs en de werkgelegenheid verzekerd zijn in 'plan A' (de volledige kernuitstap, nvdr). Vreest u een regeringscrisis? Bouchez heeft zijn positie wel érg duidelijk gemaakt.Dermagne: (lachje) Een alternatieve meerderheid om de kerncentrales open te houden zou een oorlogsverklaring zijn. Maar daar zijn we nog niet. Zowel de energieminister als hoogspanningsbeheerder Elia zeggen ons dat plan A doenbaar is. De vergunningen voor gascentrales zijn een laatste onzekerheid, maar er liggen verschillende projecten op de tafel.In november bekritiseerde uw partijvoorzitter Paul Magnette premier Alexander De Croo (Open VLD) vanwege zijn methode. Hij zou onder meer te weinig op papier zetten. Is de boodschap aangekomen?Dermagne: Ik denk dat de akkoorden van de afgelopen weken aantonen dat de methode is verbeterd. Het is moeilijker met zeven partijen, iedereen verwacht veel van ons, zelfs zaken die de regering-Michel met 'maar' vier partijen niet gedaan kreeg. Ook de coronaregels spelen mee en zorgen ervoor dat we moeilijk met alle ministers samen konden vergaderen. Nu is Vivaldi op kruissnelheid gekomen. Volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens had Magnette eigenlijk premier moeten worden.Dermagne: Het was een bewuste keuze van Paul Magnette om geen premier te worden. Een kwestie van respect voor de Vlamingen na drie Franstalige premiers en een regering met een minderheid in de Nederlandstalige taalgroep. Maar vandaag is Magnette geen schaduwpremier zoals Bart De Wever (N-VA) tijdens de regering-Michel.