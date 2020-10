Voormalig minister Maggie De Block wordt fractieleider van Open Vld in de Kamer. Dat kondigde Kamervoorzitter Patrick Dewael zaterdag aan na de vertrouwensstemming voor de nieuwe regering.

De Block zetelde van 1999 tot 2011 in de Kamer. Daarna werd ze staatssecretaris en minister. Haar laatste functie was die van minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie. 'Ik dank de collega's voor het vertrouwen en zal als coach al onze nieuwe en ervaren parlementsleden bijstaan in het parlementaire werk', zegt ze zaterdag in een mededeling. 'Ik wil ook ons jongste fractielid Jasper Pillen welkom heten en mijn opvolger in de Kamer Bram Delvaux bedanken voor zijn werk de afgelopen maanden.' Delvaux verdwijnt dus uit de Kamer nu De Block geen minister meer is.

Uittredend Kamervoorzitter Patrick Dewael kiest naar eigen zeggen voor een vrije rol: 'Ik heb in mijn parlementaire carrière 17 jaar de liberale fractie geleid. Uiteraard zal ik de komende jaren mijn freedom of speech volop blijven benutten, zeker ook in de verdediging van onze premier en regering.'

