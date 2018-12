Maggie De Block is beenhard voor voorganger Theo Francken

'Ik tref vandaag een departement in crisis en in chaos aan', zegt ze zondag. De Block wil de draad weer oppikken van een streng maar rechtvaardig migratiebeleid dat ze zelf voorstond in de regering-Di Rupo.

Minister De Block was al bevoegd voor Volksgezondheid en Sociale Zaken, en krijgt daar nu de portefeuille Asiel en Migratie bij, na het vertrek van N-VA uit de regering. Ze was daar ook al voor bevoegd in de vorige regering - een rol die haar populariteit geen windeieren legde.

In een mededeling stelt ze dat Francken de vorige jaren 'het streng en rechtvaardig migratiebeleid' van De Block heeft verdergezet, maar dat daar de voorbije weken verandering in is gekomen. 'Ik tref vandaag een departement in crisis en in chaos aan', klinkt het scherp. Daarmee doelt ze op de beperking van het aantal asielaanvragen tot 50 per dag, waar de voorbije weken steeds meer kritiek kwam. Die beperking zal ze tegen het licht houden.

'Ik zal mijn werk doen maar kan niet alles in één vingerknip oplossen. Ik heb altijd gestaan voor een streng maar rechtvaardig beleid. Wie rechten heeft moet die kunnen laten gelden maar wie uitgeprocedeerd is moet terug', gaat de minister voort. Ze pleit voor constructieve samenwerking binnen Europa en met de landen van herkomst.

Theo Francken reageert alleszins not amused op de uitspraken. Hij wijst erop dat hijzelf nooit heeft nagetrapt naar De Block. 'Spijtig dat ze dat nu onmiddellijk doet. Mijn ontslag is zelfs nog niet geakteerd. Het zat precies heel diep', schrijft Francken op Twitter. 'En over menselijkheid heb ik al zeker geen lessen te krijgen.'

In een later bericht is Francken nog scherper. 'Politiek fatsoen weg. En dan nog liegen ook. Zo zwak en klein.'