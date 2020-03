Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) roept op tot Europese solidariteit voor de verdeling van mondmaskers en ander beschermend medisch materiaal. Dat zei ze vrijdagochtend voor een spoedberaad van de Europese ministers van Volksgezondheid over het coronavirus. Duitsland en Tsjechië kondigden een stop aan voor de uitvoer van onder meer mondmaskers, maar 'dat is niet in de geest van de Europese Unie', aldus De Block.

Sinds de uitbraak van de corona-epidemie in China is er wereldwijd een tekort aan beschermende mondmaskers. Het leeuwendeel van de productie van die maskers gebeurt in de regio rond Wuhan, één van de zwaarst getroffen gebieden in China.

Nu het coronavirus ook in de Europese Unie circuleert, is ook hier een tekort aan mondmaskers ontstaan. Huisartsen, verplegers, apothekers en ander verzorgend personeel in ons land dat mogelijk in contact komt met coronapatiënten klagen daar al langer over.

Federaal minister Maggie De Block (Open VLD) kaart de situatie vrijdagochtend aan tijdens een bijzondere vergadering van de Europese ministers van Volksgezondheid. 'Ik vind dat we solidair moeten zijn als het gaat om de verdeling van mondmaskers', verklaarde ze voor de vergadering van start ging. EU-lidstaten Duitsland en Tsjechië kondigden afgelopen week aan de uitvoer van medisch materiaal als mondmaskers maar ook handschoenen en beschermende pakken tijdelijk op te schorten, maar 'onze reserves zitten daar ook geblokkeerd en dat is niet in de geest van de Europese Unie', vindt De Block. 'Dat zal ik dan ook op een beleefde manier zeggen.'

Eerder kondigde de minister al aan dat de verschillende regeringen in ons land met de textielsector bekijken of er op korte termijn ook maskers voor de Belgische markt geproduceerd kunnen worden. De meeste Belgische ziekenhuizen zouden wel nog een strategische voorraad van enkele weken hebben.

De Europese ministers steken vrijdagochtend onder leiding van Eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides voor de tweede keer de koppen bijeen over de verspreiding van het coronavirus in de EU. Volksgezondheid is in principe een bevoegdheid van de lidstaten, maar de Europese Commissie kan wel de uitwisseling van informatie coördineren en onderzoek steunen, en speelde onder meer ook een rol bij de repatriëring van EU-burgers uit China kort na de uitbraak van het virus.

