De discussie over de mondmaskers is niet afgerond, maar als de parameters terug de verkeerde kant opgaan, dan zal het niet enkel over mondmaskers gaan, maar ook over andere maatregelen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zondag verklaard in De Zevende Dag. Ze was er kritisch voor de beelden van feestende jongeren.

Het blijft een discussie of mondmaskers een verplichting moeten worden in winkels, of dat het bij een sterke aanbeveling moet blijven. De Nationale Veiligheidsraad besliste eerder deze week het bij die tweede optie te houden, al is het duidelijk dat gezondheidsexperten - denk aan Marc Van Ranst en Steven Van Gucht - voorstander zijn van een verplichting.

Ook Gees-voorzitster Erika Vlieghe zit op die lijn. Ze merkte op dat de meeste recente cijfers over het aantal coronabesmettingen, het effect tonen van een maatschappij die opnieuw open gaat. 'Of dat louter het effect is van mondmaskers niet te verplichten, kan je niet zeggen', benadrukte Vlieghe. 'Maar het omgekeerde is wel waar: je kan met een mondmasker awareness creëren. Dat helpt een verplichting. Het biedt het voordeel van de duidelijkheid.'

Minister De Block onderstreepte dat steeds op de richtlijn kan worden teruggekomen. De cijfers over de evolutie van de epidemie worden nauwlettend in de gaten gehouden. Als de indicatoren de verkeerde richting uitgaan, dan kunnen die richtlijnen worden verstrengd, 'maar dan zal het niet alleen over de mondmaskers gaan', waarschuwde ze. 'Dan zullen andere maatregelen nodig zijn.'

Ze noemde de beelden van feestende jongeren in Parijs problematisch. 'Ik begrijp dat jongeren willen feesten, maar wat we nu zien, gaan we betalen.'

Het blijft een discussie of mondmaskers een verplichting moeten worden in winkels, of dat het bij een sterke aanbeveling moet blijven. De Nationale Veiligheidsraad besliste eerder deze week het bij die tweede optie te houden, al is het duidelijk dat gezondheidsexperten - denk aan Marc Van Ranst en Steven Van Gucht - voorstander zijn van een verplichting. Ook Gees-voorzitster Erika Vlieghe zit op die lijn. Ze merkte op dat de meeste recente cijfers over het aantal coronabesmettingen, het effect tonen van een maatschappij die opnieuw open gaat. 'Of dat louter het effect is van mondmaskers niet te verplichten, kan je niet zeggen', benadrukte Vlieghe. 'Maar het omgekeerde is wel waar: je kan met een mondmasker awareness creëren. Dat helpt een verplichting. Het biedt het voordeel van de duidelijkheid.' Minister De Block onderstreepte dat steeds op de richtlijn kan worden teruggekomen. De cijfers over de evolutie van de epidemie worden nauwlettend in de gaten gehouden. Als de indicatoren de verkeerde richting uitgaan, dan kunnen die richtlijnen worden verstrengd, 'maar dan zal het niet alleen over de mondmaskers gaan', waarschuwde ze. 'Dan zullen andere maatregelen nodig zijn.' Ze noemde de beelden van feestende jongeren in Parijs problematisch. 'Ik begrijp dat jongeren willen feesten, maar wat we nu zien, gaan we betalen.'