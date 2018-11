Macron brengt als eerste Franse president in tientallen jaren staatsbezoek aan België

Ondanks de uitstekende relaties tussen België en Frankrijk is het volgens het Elysée pas voor eerst in 47 jaar dat een staatshoofd van onze zuiderburen bij ons op staatsbezoek is. Het laatste officiële staatsbezoek van een Frans staatshoofd aan België dateert al van 1971, toen Georges Pompidou naar België afzakte.

In oktober 1983 bracht de toenmalige president François Mitterrand nochtans ook een driedaags bezoek aan België. Maar dat gold niet als een staatsbezoek, enkel als een 'officieel bezoek' dat tot doel had, 'de nauwe banden aan te halen' tussen beide landen.

Programma

Het komende bezoek van Franse presidentiële paar zal alle facetten bevatten die wel vaker bij een staatsbezoek horen. Zo zijn er de protocollaire ceremonies, met een plechtige ontvangst op het Paleizenplein maandagvoormiddag en een staatsbanket in het kasteel van Laken maandagavond.

Met een ontmoeting tussen Emmanuel Macron en de Belgische premier Charles Michel in het Egmontpaleis zit er maandagmiddag ook een politieke component aan het bezoek. Daarnaast is er ook economie, met de ondertekening van samenwerkingsakkoorden tussen verschillende Belgische en Franse ondernemingen.

Voorts maakt het programma ook ruimte vrij voor cultuur, met onder meer een bezoek maandagnamiddag aan het MSK (Museum voor Schone Kunsten) in Gent, waar momenteel het beroemde vijftiende eeuwse schilderij 'Het Lam Gods' van de gebroeders Van Eyck gerestaureerd wordt.

En tot slot is er nog een sociaal luik, wanneer koningin Mathilde en Brigitte Macron dinsdagmorgen afzakken naar La Maisonée in Itter, een centrum voor volwassenen met een mentale beperking.

Molenbeek

Dinsdagmorgen bezoeken de president, de first lady en het koningspaar overigens ook het kunstencentrum La Vallée in Molenbeek.

Dat de Macrons naar Molenbeek komen, is op zijn minst opvallend te noemen. Die Brusselse gemeente kwam namelijk fel in de schijnwerpers te staan omdat er verschillende terroristen uit Molenbeek betrokken waren bij de aanslagen die op 13 november 2015 in Parijs aan 130 mensen het leven kostten. Het symbolische bezoek, een suggestie van het Belgische koningshuis, wordt gezien als een goede gelegenheid om het beeld van Molenbeek enigszins bij te stellen.

Ook opvallend is dat Macron en Michel dinsdagvoormiddag in de Aula Magna van Louvain-la-Neuve een achthonderdtal studenten zullen toespreken, tijdens de conferentie 'Nous, demain, l'Europe' (Wij, morgen, Europa).

Het staatsbezoek komt er nauwelijks drie weken nadat Macron in voorzichtige bewoordingen kritiek had geuit op de Belgische beslissing om Amerikaanse F-35-gevechtsvliegtuigen aan te kopen ter vervanging van de F-16's. Die beslissing 'druist op strategisch vlak in tegen de Europese belangen', liet Macron toen weten. Frankrijk dong, buiten de procedure, ook mee naar het contract met een voorstel voor een partnerschap rond de Rafale.

Hoewel onze zuiderburen benadrukken dat het gaat om een 'soevereine keuze' van België, is het niet uitgesloten dat het onderwerp maandag toch nog eens aan bod zal komen tijdens de ontmoeting tussen Macron en Michel.

Verkeershinder

Tot slot: het staatsbezoek dreigt voor verkeershinder te zorgen in het centrum van Brussel. Zo zal het het Paleizenplein maandag tussen 7.00 en 13.00 uur afgesloten worden voor het verkeer. Er zullen die dag ook onderbrekingen van het verkeer zijn in de Wetstraat tussen de kleine ring en de Koningsstraat (11.00 tot 11.30 uur), in de Koningsstraat (11.00 uur tot 11.30 uur), in de Regentschapsstraat (12.00 uur en 13.00 uur) en op de kleine ring, bovengronds tussen Kruidtuin en Yzer (omstreeks 14.30 uur en 17.30 uur). Dinsdag wordt er rond 8.30 uur opnieuw verkeershinder verwacht op de kleine ring, bovengronds tussen Kruidtuin en Yzer.