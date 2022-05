Grootouders voor het klimaat: ‘Solidariteit is een kwestie van basisfatsoen’

Wouter Torfs is ceo van Schoenen Torfs, dat jaren op rij werd uitgeroepen tot Beste Werkgever van België. Waar komt zijn engagement voor Grootouders voor het Klimaat vandaan?



Wouter Torfs: Ik ben opa geworden van twee kleinkinderen, die nu 19 en 9 maanden oud zijn. Grootouder worden doet je stilstaan bij de toekomst van die kinderen. Thema’s als duurzaamheid en klimaatopwarming worden ineens veel urgenter. De naam ‘Grootouders voor het Klimaat’ getuigt van een ontwapenende eerlijkheid: er is geen enkel politiek of economisch belang mee gemoeid. Voor ons is de situatie misschien niet meer zo urgent, maar onze kleinkinderen lopen hier over 80 jaar hopelijk nog altijd rond, en voor hen willen we een gezondere wereld.

Hoe belangrijk is het dat ook de oudere generatie van zich laat horen in het klimaatdebat?

Torfs: Ik geloof rotsvast in het belang van solidariteit over de generaties heen. We moeten samen een pact sluiten en volop gaan voor onze idealen. Jonge mensen werken voor onze pensioenen. Als we dan kijken naar de staat waarin wij de aarde hebben achtergelaten, is het maar basisfatsoen om solidair te zijn. Natuurlijk zijn de jonge klimaatactivisten vaak wat feller en extremer in hun standpunten, maar au fond hebben we hetzelfde doel.

Hoe probeert u als ondernemer uw steentje bij te dragen voor het klimaat?

Torfs: Ik besef heel goed dat de mode-industrie, en zeker ook de schoenenbranche, nog een hele weg af te leggen heeft. Heel wat kledingstukken leggen een lange afstand af en leder – waaruit nog steeds veel schoenen worden gemaakt – heeft vaak een grote ecologische voetafdruk. Als ondernemer heb ik steeds meer aandacht voor duurzaamheid, lokale productie en bijvoorbeeld de opkomende markt van vegan schoenen. Alleen moeten we de consument ook meekrijgen. Ik heb altijd geloofd dat maatschappelijke winst even belangrijk is als economische winst. Als je als ondernemer relevant wilt blijven op lange termijn, moet je je verantwoordelijkheid nemen en duurzaamheid een belangrijke plaats geven. Die waarden wil ik ook in mijn persoonlijke leven doorgeven: eerst aan mijn kinderen, dan aan mijn kleinkinderen.

Hoe belangrijk is de erkenning die jullie nu krijgen?

Torfs: Die is uiteraard heel fijn. Ik denk dat je moeilijk iets tégen Grootouders voor het Klimaat kunt hebben: we zijn gewoon bezorgde mensen die hun stem laten horen en de vele jongeren die zich inzetten een duwtje in de rug willen geven. Een klimaatmars voelt als thuiskomen: niemand heeft er een introductie nodig, want iedereen – jong én oud – is er met hetzelfde doel.