Door de onbereikbaarheid van de overheid en de vakbonden moeten werklozen vaak maanden wachten op hun uitkering. OCMW's en welzijnsorganisaties worden overstelpt met hulpvragen en slaan alarm, schrijft De Standaard woensdag.

Net als de vakbonden betaalt de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen werkloosheidsuitkeringen uit voor wie geen lid is van een vakbond. Zowel de Hulpkas als de vakbonden werden bij het begin van de coronacrisis overstelpt met aanvragen. Maar bijna een jaar later draait de werking bij de uitbetalingsinstellingen nog steeds vierkant. Het gaat zowel over tijdelijke als over reguliere werkloosheid. Ze zijn vaak niet of nauwelijks bereikbaar, waardoor duizenden aanvragen maandenlang aan­slepen.

De Hulpkas moet nog zo'n 2.000 dossiers voor november ­behandelen, zo'n 4.000 voor ­december en voor januari gaat het nog om 10 procent van de dossiers, blijkt uit cijfers die federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) dinsdag in de Kamer ­bekendmaakte. ABVV en ACV, de twee grote vakbonden, spreken van beperkte vertragingen bij de verwerking. Het probleem situeert zich vooral bij werklozen die er door de coronamaatregelen niet in slagen om überhaupt een dossier in te ­dienen. De instellingen probeerden te digitaliseren, maar zeker kwetsbare personen met beperkte digitale vaardigheden slagen er niet in om zonder hulp hun vaak heel complexe uitkeringsaanvraag tot een goed einde te brengen.

De OCMW's en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) worden overspoeld met vragen om hulp. 'De situatie is zeer verontrustend', zei Dermagne, verantwoordelijk voor de Hulpkas, in het parlement. 'Dat leidt tot dramatische situaties. De situatie is duidelijk onhoudbaar voor de betrokken personen.' Dermagne heeft de regering om bijkomende middelen gevraagd. Er zijn volop aanwervingen bezig, maar de ­inlooptijd van nieuwe krachten loopt op tot enkele maanden.

Net als de vakbonden betaalt de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen werkloosheidsuitkeringen uit voor wie geen lid is van een vakbond. Zowel de Hulpkas als de vakbonden werden bij het begin van de coronacrisis overstelpt met aanvragen. Maar bijna een jaar later draait de werking bij de uitbetalingsinstellingen nog steeds vierkant. Het gaat zowel over tijdelijke als over reguliere werkloosheid. Ze zijn vaak niet of nauwelijks bereikbaar, waardoor duizenden aanvragen maandenlang aan­slepen. De Hulpkas moet nog zo'n 2.000 dossiers voor november ­behandelen, zo'n 4.000 voor ­december en voor januari gaat het nog om 10 procent van de dossiers, blijkt uit cijfers die federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) dinsdag in de Kamer ­bekendmaakte. ABVV en ACV, de twee grote vakbonden, spreken van beperkte vertragingen bij de verwerking. Het probleem situeert zich vooral bij werklozen die er door de coronamaatregelen niet in slagen om überhaupt een dossier in te ­dienen. De instellingen probeerden te digitaliseren, maar zeker kwetsbare personen met beperkte digitale vaardigheden slagen er niet in om zonder hulp hun vaak heel complexe uitkeringsaanvraag tot een goed einde te brengen. De OCMW's en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) worden overspoeld met vragen om hulp. 'De situatie is zeer verontrustend', zei Dermagne, verantwoordelijk voor de Hulpkas, in het parlement. 'Dat leidt tot dramatische situaties. De situatie is duidelijk onhoudbaar voor de betrokken personen.' Dermagne heeft de regering om bijkomende middelen gevraagd. Er zijn volop aanwervingen bezig, maar de ­inlooptijd van nieuwe krachten loopt op tot enkele maanden.