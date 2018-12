Lydia Peeters vervangt Bart Tommelein in Vlaamse regering

Peeters zetelt sinds 2009 in het Vlaams parlement en is sinds 2001 ook burgemeester in het Limburgse Dilsen-Stokkem. De voorbije jaren was ze in het Vlaams Parlement onder meer actief rond het dossier van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, ook bekend als de betonstop.

'Bart Tommelein heeft dat super gedaan, ik wil graag in zijn voetsporen treden', zei Peeters vrijdag. 'Ik ben al ongeveer tien jaar lid van het Vlaams Parlement en zetel daar ook in de commissie Energie. Elke reis begint natuurlijk met een eerste stap, en voor mij zal dat richting Oostende zijn, naar Bart Tommelein, met de vraag om de overdracht van de dossiers zo goed mogelijk te laten verlopen.'

Peeters zou normaal in januari beginnen aan een vierde ambtstermijn als burgemeester in Dilsen-Stokkem, maar daar laat ze zich nu vervangen door eerste schepen Sofie Vandeweerd. 'Ik laat Dilsen-Stokkem uiteraard niet in de steek. Daar staat een heel sterk team klaar om alle plannen te realiseren zoals we die besproken hebben', aldus Peeters. 'Ik heb minister van Cultuur en Media Sven Gatz gevraagd om de rol van viceminister-president op zich te nemen', besloot Gwendolyn Rutten de korte persconferentie.

De 49-jarige Lydia Peeters zetelt sinds 2009 in het Vlaams parlement en zwaait al sinds 2001 de plak in Dilsen-Stokkem. Nu wordt ze in de Vlaamse regering bevoegd voor Begroting, Financiën en Energie. Ze werd op 17 januari 1969 geboren in Maaseik en studeerde rechten aan de KU Leuven. Ze erfde de politieke microbe van haar vader, die tussen 1982 en 1994 schepen was in Dilsen-Stokkem en gedurende korte tijd ook burgemeester. In die tijd maakte ze deel uit van de lokale afdeling van Jong VLD.

Sinds 2001 is Peeters burgemeester van de Limburgse gemeente. Van 2006 tot 2009 zetelde ze ook in de provincieraad, om nadien over te stappen naar het Vlaams parlement. Daar speelde ze zich de voorbije jaren vooral in de kijker in het dossier rond de betonstop. Lydia Peeters is gehuwd en moeder van een dochter.