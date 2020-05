Minister van Energie en Milieu Marie Christine Marghem (MR) is niet te spreken over de Luxemburgse 'desinformatiecampagne' over de Belgische opslagplannen voor kernafval. 'Een ernstig diplomatiek incident', reageert ze.

De Luxemburgse minister van Milieu Carole Dieschbourg had vandaag op een persconferentie zware kritiek geuit op Belgische plannen voor het opslaan van kernafval. Zeven opslagplaatsen zouden zich niet ver van de grens met Luxemburg bevinden. 'Dit is niet de aanpak waar we op hopen tussen buren', zei Dieschbourg, die 'een gebrek aan transparantie' hekelde.

Luxemburg kant zich tegen Belgische opslagplannen voor kernafval

Marghem verbaast zich erover dat haar Luxemburgse collega naar de media stapte vooraleer contact te nemen met de bevoegde Belgische beleidsmakers. 'Op dit ogenblik is nog geen enkele opslagsite vastgelegd, noch het type gesteente waarin het afval zou opgeslaan worden, integendeel tot wat werd beweerd tijdens de persconferentie', stelt Marghem. 'Een kaart tonen met veronderstelde sites nabij de Luxemburgse bevolking of praten over eventuele waterpollutie, dat is niets meer of minder dan een kwalijke desinformatiecampagne'.

Marghem voegt eraan toe dat de openbare consultatie die Niras heeft gelanceerd de Belgische en Europese wetgeving 'op alle punten' respecteert. De minister beklemtoont tenslotte dat het slechts gaat om een eerste etappe in een procedure met verscheidene fases, die telkens gepaard gaan met een openbare consultatie.

De Luxemburgse regering betreurt de 'tegenstrijdigheden' en het 'gebrek aan transparantie' van een procedure die onze regering is gestart voor het opslaan van kernafval. Zeven opslagplaatsen zouden zich niet ver van de grens met Luxemburg bevinden. 'Dit is niet de aanpak waar we op hopen tussen buren', zei de Luxemburgse minister van Milieu, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling, Carole Dieschbourg, op een persconferentie dinsdag.

Het Belgische nationale orgaan voor radioactief afval, Niras, deed de plannen voor opslagplaatsen van nucleair afval in april uit de doeken naar aanleiding van de verplichte bevolkingsraadpleging. Daarin stelt Niras alvast voor om het afval in de grond te steken, maar de exacte locaties van de opslagplaatsen werden niet gecommuniceerd.

Volgens Dieschbourg gaat het om zeven locaties tussen Namen, Dinant en Stavelot, niet ver van het Groothertogdom Luxemburg. 'Het is voor onze deur', aldus Dieschbourg. Volgens de minister zijn de plannen niet in overeenstemming met het Verdrag van Espoo, dat de rapportering van milieueffecten in grensoverschrijdend verband beschrijft. 'De grensoverschrijdende risico's zijn nog niet opgehelderd.'

'Het zou onverantwoordelijk en onaanvaardbaar zijn om over dergelijke projecten te beslissen zonder te weten welke langetermijneffecten die zullen hebben op de gezondheid van onze burgers, met name op ons grondwater', aldus de politicus. De Luxemburgse regering wil deze week een campagne lanceren om zijn bevolking te informeren en zal een 'kritische opinie' voorleggen aan de Belgische regering, klinkt het nog.

