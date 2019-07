De luchtmachtbasissen van Kleine-Brogel en Florennes hebben een facelift nodig om de F-35-gevechtsvliegtuigen te ontvangen. De kost van de verbouwingen wordt op 275 miljoen euro geraamd, schrijft De Morgen maandag.

De Belgische luchtmacht kocht 34 F-35's van Lockheed Martin aan om de F-16's te vervangen. Om die nieuwe gevechtsvliegtuigen te kunnen ontvangen, moeten er op de luchtmachtbasissen van Kleine-Brogel en Florennes grote verbouwingswerken plaatsvinden. Er komen twee nieuwe 'F-35 compounds'.

Zo'n compound zal bestaan uit gebouwen voor de voorbereiding en (de)briefings van missies, een plek om vier grote trainingssimulatoren te installeren, een onderhoudsloods waar zes vliegtuigen in passen, zestien overdekte en afsluitbare staanplaatsen en een 'Quick Reaction Alert'-zone, met een verblijfplaats voor piloten en technici.

De totale kost wordt geraamd op 275 miljoen euro, bericht De Morgen op basis van de openbare aanbesteding. Het geld is al voorzien in de meerjarenbegroting van het leger. Het is de bedoeling dat de werken in Florennes starten in het voorjaar van 2022. Een jaar later is Kleine-Brogel aan de beurt.