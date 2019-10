In Knack reageert Luc Van den Brande, die de raad van bestuur van de VRT voorzit, deze week op de kritiek van minister-president Jan Jambon op de openbare omroep. 'Politici kunnen niet ingrijpen op de inhoud van programma's.'

Minister-president en N-VA'er Jan Jambon laat er geen twijfel meer over bestaan: de VRT moet rechts meer aandacht geven. 'Bij de N-VA vinden we dat links een te groot forum krijgt in vergelijking met hun maatschappelijke relevantie. Dat vraagt om een correctie', zei hij daar vorige week over in Humo. Die uitspraken komen na het onderhandelen over een regeerakkoord waarin de VRT wordt gevraagd om meer diverse stemmen aan het woord te laten, en na een jarenlange guerrilla van partijgenoten als Theo Francken op Twitter tegen de VRT-nieuwsdienst.

Deze week reageert CD&V'er Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur van de VRT en voormalig Vlaams minister-president, voor het eerst. 'De VRT is een openbare omroep en geen staatsomroep, dat is een groot verschil', laat hij verstaan. 'Wij maken momenteel een analyse van het regeerakkoord en bereiden ons voor op de onderhandelingen over een nieuwe beheersovereenkomst. Maar de inhoudelijke autonomie van de VRT zal - ook volgens het mediadecreet - altijd vooropstaan. Politici kunnen, net als de leden van de raad van bestuur, niet ingrijpen op de inhoud van programma's. Het is aan de journalisten en redacteuren van de nieuwsdienst om de objectiviteit van hun werk te garanderen, en ik denk dat zij daarin slagen. Dat blijkt ook uit de evaluaties die er nu al worden gemaakt, zoals door de Vlaamse Regulator voor de Media en de European Broadcasting Union.'

Ik heb soms de indruk dat de N-VA weerwraak probeert te nemen op de VRT. Rik Van Cauwelaert

Als voorzitter van de raad van bestuur bereidt Van den Brande momenteel ook de onderhandelingen met de Vlaamse overheid voor over een nieuwe beheersovereenkomst. Een heikel punt zal de financiering zijn: ook deze regering vraagt dat de VRT forst bespaart. 'Ik wil niet op de discussies over de financiering vooruitlopen, maar de VRT heeft de voorbije jaren al grote inspanningen gedaan', zegt Van den Brande daarover. 'We zijn al heel erg afgeslankt en doen het vandaag met ongeveer 600 voltijdse medewerkers minder dan enkele jaren geleden. Ik denk wij met de partners in de Vlaamse regering tot een akkoord kunnen komen, aangezien ik ervan uitga dat iedereen een sterke en kwaliteitsvolle openbare omroep in Vlaanderen wil behouden.'

Knack vroeg deze week aan een aantal journalisten en politici of Jan Jambon een punt heeft als hij zegt dat de VRT links te veel aandacht geeft. Uit een telling waarvan het artikel vergezeld gaat, blijkt dat niemand vaker wordt uitgenodigd op de VRT dan Rik Van Cauwelaert, oud-hoofdredacteur van Knack en commentator bij De Tijd. Zowel bij Terzake als De afspraak staat hij in de top. 'Ik zou toch lichtjes gechoqueerd zijn als ze mij links zouden noemen', zegt Van Cauwelaert. 'Ik zie in De afspraak regelmatig gasten als Rik Torfs of Mia Doornaert opduiken. Ook hen zou u wellicht beledigen door ze links te noemen. N-VA'ers komen ook ruim aan bod in alle nieuws- en praatprogramma's. Wat wil hij nog meer? Ik heb soms de indruk dat de N-VA weerwraak probeert te nemen op de VRT. Ik zou alleen niet weten waarom.'

Siegfried Bracke, die bij de VRT werkte tot hij in 2010 overstapte naar de N-VA, is het daar niet mee eens. 'Het gaat ook niet alleen over die cijfers', zegt Bracke. 'Daar valt alles mee te bewijzen. Het gaat over een pensée unique die heerst bij de VRT, en die is links en groen. Als ik vroeger als journalist sprak met iemand ter linkerzijde, benaderde ik hem van rechts. Op een rechtse politicus ging ik langs links af. Dat is helemaal voorbij: alle vragen worden gesteld vanuit een vaag-linkse en vooral heel groene benadering. Behalve als iemand wil raken aan de vele salariswagens van de journalisten van de VRT. Dat heeft zelfs Kristof Calvo van Groen geweten in De afspraak op vrijdag.'