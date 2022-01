Rector Luc Sels (KU Leuven) is niet te spreken over de manier waarop het parlement experten heeft aangeduid in het debat over de vaccinatieplicht. 'Maar Rik Torfs kan een nuttige inbreng leveren.'

Moet er een vaccinatieverplichting komen of niet? Over die vraag buigt de Kamer zich de komende tijd. Om een beter zicht te krijgen op het debat worden maar liefst 32 experten uitgenodigd. Hun namen deden meteen stof opwaaien. Zo stuurt het Vlaams Belang een uitnodiging naar ex-lector Sam Brokken en veearts Geert Vanden Bossche, die allebei zeer sceptisch tegenover vaccinatie staan. 'Zogenaamde experten', noemt rector Luc Sels (KU Leuven) ze. 'Ik heb huizenhoge problemen met hun aanwezigheid.'Waarom?Luc Sels: Voor alle duidelijkheid: in een debat over verplichte vaccinatie is het belangrijk dat er zowel voor- als tegenstanders worden uitgenodigd. In het concrete geval van Vanden Bossche is er echter geen check op zijn integriteit uitgevoerd. Aan de factcheck van Knack te zien, is die problematisch. Ik zou niet willen dat Vanden Bossche op dezelfde hoogte wordt gezet als een topviroloog als Johan Neyts (KU Leuven). Anderzijds zijn meerdere cruciale mensen niet uitgenodigd.Aan wie denkt u?Sels: Ik had het als een vorm van respect gezien dat GEMS-boegbeeld Erika Vlieghe (UZA) op zijn minst zou zijn uitgenodigd. Minstens zo belangrijk is het criterium van representativiteit. Op de lijst staan geen echte vaccinologen, geen echte immunologen of kinderimmunologen zoals Isabelle Meyts (KU Leuven). Ik zie ook vooral mensen die zich vocaal hebben opgesteld op sociale media. Ook mis ik collega's die op de afdeling intensieve zorg werken, zoals een Geert Meyfroidt (UZ Leuven) of verpleegkundigen. De discussie rond vaccinatieplicht is nochtans direct gerelateerd aan de triage van patiënten die bij een heel stevige golf de zorg zouden kunnen overspoelen.Het Vlaams Belang is vrij om mensen uit te nodigen, niet?Sels: Ik vind dat politici van andere partijen zich momenteel toch wat verschuilen achter het Vlaams Belang. Wie als expert gehoord wordt is een keuze van een meerderheid in het parlement en in die zin ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen. Nu is er een politieke verkaveling van de wetenschap aan de gang. Elke kleur kan eigen wetenschappers of bevoorrechte getuigen naar voren schuiven. Ik vind ook dat een integriteitscheck op zijn plaats is. Waarom kunnen we bij de wetenschappelijk experten - maar ook in het niet-wetenschappelijk middenveld - geen advies opvragen? Laat hen een longlist van mensen aanbrengen die voldoende representatief is. Zorg er daarna voor dat een meerderheid van het parlement beslist over wie gehoord wordt. En vooral, vergeet niet om ook eens het frisse perspectief van enkele internationale experten te horen. Sommigen hebben ook een probleem met de komst van kerkjurist en oud-rector Rik Torfs, ook op vraag van het Vlaams Belang.Sels: (denkt na) Als ik mijn eigen 'FIFA 11' zou mogen opstellen in het debat over vaccinatieplicht, zou Rik Torfs niet op die lijst staan. Maar Rik is meer dan een kerkjurist. Hij is een beslagen jurist met bijvoorbeeld veel affiniteit met het debat over mensenrechten. Hij kan een nuttige inbreng leveren.Valt deze discussie los te zien van het Wintermanifest? Ondertekenaars laken daarin de 'tunnelvisie' van de overheid, die tijdens het crisisbeheer te hard gefocust zou zijn op virologie en epidemiologie.Sels: De vraag hoe en door wie het Overlegcomité moet geadviseerd worden, is van een andere orde dan het debat over vaccinatieplicht. De timing maakt wel dat een aantal mensen rond dat manifest visibel is geworden en daardoor is uitgenodigd in de Kamer (UGent-datawetenschapper Tijl De Bie, een van de opstellers, werd door de N-VA uitgenodigd, nvdr).Heeft u het Wintermanifest ondertekend?Sels: Nee. Ik heb er geen moeite mee dat het bestaat, maar ik zou het nooit ondertekenen. Ik vind het te veel iets van achterafexperten die zich niet kunnen vinden in de genomen beslissingen, wat ik kan begrijpen. Er bestaat echter niet één GEMS-adviesgroep. In het crisisbeheer komen heel wat wetenschappers aan bod in verschillende expertengroepen en daarbuiten. Bovendien onderschatten de ondertekenaars dat de experten actie moesten ondernemen op een moment waarop weinig informatie voorhanden was. Ze moesten een brandhaard blussen op een moment waarop nog niet alle kennis over de best te hanteren blustechniek beschikbaar was.