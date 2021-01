In gesprek met De Zondag zegt Lorin Parys, ondervoorzitter van de N-VA, dat zijn partij gevangen zit tussen twee uitersten. 'We zitten federaal wel wat gevangen tussen de systeempartijen van de regering en een antisysteempartij op de rechteroever. We moeten daaruit geraken: dat wordt een belangrijke uitdaging.'

De N-VA is zeker niet z'n schwung kwijt, zoals de interviewer van De Zondag suggereert. 'Ik zou dat niet overdrijven. We hebben nog altijd het sterkste programma en het beste personeel', antwoordt Parys. 'We zitten federaal wel wat gevangen tussen de systeempartijen van de regering en een antisysteempartij op de rechteroever. We moeten daaruit geraken: dat wordt een belangrijke uitdaging. En hoe? Door naar het centrum te kijken. Dát is onze plek. Het is daar dat we moeten werven.'

De partij moet zich juist niet richten op het terug winnen van kiezers van Vlaams Belang. 'Wij moeten onze eigen koers varen. Wij zijn een aanbodpartij, altijd al geweest, en dat mag niet veranderen. (denkt na) België is uitgewoond. Dit land werkt niet. Dat blijkt opnieuw in deze crisis. De mensen daarvan overtuigen: dat moet onze focus zijn. Waarom ben ik Vlaams-nationalist? Dat is weinig romantiek, hoor. Dat is vooral omdat Vlaanderen véél efficiënter kan werken dan België.'

