Ook in Vlaanderen moet de aanpak wat betreft interlandelijke adoptie gerichter. Dat zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys maandag nadat bekend werd dat Nederland stopt met interlandelijke adoptie. Parys pleit onder meer voor het aantal landen waarmee Vlaanderen samenwerkt, te beperken.

De Nederlandse autoriteiten schorten met onmiddellijke ingang de adoptie van kinderen vanuit het buitenland op. Aanleiding is een vernietigend rapport over het systeem van de zogenoemde interlandelijke adoptie in Nederland.

Vlaams Parlementslid Lorin Parys zegt in een reactie dat Vlaanderen niet voor 'de gemakkelijke oplossing' mag kiezen. 'Er zijn 8 miljoen wezen en halfwezen over de hele wereld. Het is heel belangrijk dat we de moed blijven hebben om als overheid bruggen te leggen tussen de mensen in ons land die een kind willen adopteren enerzijds en de kinderen die nood hebben aan adoptie anderzijds. Niet voor de adoptieouders, maar wel voor de adoptiekinderen.'

Volgens Lorin Parys kan in Vlaanderen de aanpak wat betreft interlandelijke adoptie veel gerichter. 'We moeten de middelen concentreren', zegt Parys. Hij pleit er onder meer voor om het aantal landen waarmee Vlaanderen samenwerkt voor interlandelijke adoptie in te perken.

Wachttijden

'Vlaanderen heeft een aantal landen waarmee we samenwerken op vlak van ontwikkeling. Als we daar ter plaatse mensen hebben die pleegzorg uitbouwen, dan weten we dat de kanalen betrouwbaar zijn en dat de kinderen die hierheen komen, effectief nood hebben aan adoptie.' Parys is er ook voorstander van om de verschillende adoptie-instanties die nu in Vlaanderen bestaan, te laten samensmelten.

De Vlaamse Ombudsdienst trok twee weken geleden in een erg kritisch rapport nog aan de alarmbel over de jarenlange wachttijden voor sommige kandidaat-adoptieouders.

Het aantal adopties in Vlaanderen, zowel binnenlandse als interlandelijke, zit al jaren in dalende lijn. Zo waren er in 2017 nog 87 adopties, 29 binnenlandse en 58 buitenlandse. Vorig jaar waren er maar 39 adopties, waarvan 16 binnenlandse en 23 interlandelijke. (Belga)

