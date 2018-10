Lonkt Bart De Wever naar Groen? 'Stabiel bestuur heeft ruimere meerderheid nodig'

De Antwerpse N-VA behield zijn 23 zetels en kan nu op zoek naar coalitiepartners. De huidige centrumrechtse coalitie met Open VLD en CD&V is een mogelijkheid, maar veel overschot heeft die niet. Samen haalden ze 28 van de 56 zetels binnen, één op overschot dus. De Wever lijkt daarom ook te kijken naar Groen, dat in vergelijking met zes jaar geleden van 4 zetels naar 11 ging.

Ruimer

'De Zweedse coalitie is mijn voorkeur, maar het is een heel krappe coalitie. Een stabiele coalitie heeft een ruimere meerderheid nodig,' zei hij aan de VRT.

Ook tegenover VTM liet De Wever uitschijnen dat hij vindt dat de huidige coalitie te krap is geworden. 'We hebben één zetel op overschot, dat is uiteraard krap. Je moet zes jaar besturen, dan mag er geen enkel accident gebeuren. We zijn een grote gemeente met een wereldhaven en die heeft een stabiel bestuur nodig.'

De uitspraken van De Wever kunnen ook strategisch bedoeld zijn. 'De kloof met Groen is uiteraard groot, maar in ons systeem moet je coalities maken en de traditie wil dat de partners die iets minder gewonnen hebben je het leven niet makkelijker gaan maken,' klonk het, verwijzend naar de CD&V van Kris Peeters en de Open VLD van Philippe De Backer.

'Groen heeft ook een aantal thema's, zoals levenskwaliteit, die leven bij de bevolking en waar ik ook niet tegen ben. Dat is hun troef,' aldus nog De Wever.

Groen-kopstuk Wouter Van Besien heeft een samenwerking alleszins al meermaals uitgesloten. 'Een politieke verklaring van Besien', noemt De Wever dat. 'Als je zegt dat de polarisatie slecht is, dan moet je ook bereid zijn over de schaduw te treden en actief daden te stellen om te zoeken naar de weg om naar meer gedragen bestuur te komen en uit die loopgraven te treden.'

Formatie

De Wever start vandaag onderhandelingen en wil alle partijen uitnodigen, ook de PVDA en het Vlaams Belang. 'Ik doe geen enkele deur dicht op dit moment, maar ik blijf wel bij mijn standpunt dat besturen met extremisten niet mogelijk is.'

De Wever wil liefst 'zo snel mogelijk' een nieuwe coalitie op de been. Maar 'in Antwerpen vloeit er dikwijls wel wat water door de Schelde vooraleer de inzichten rijpen en de definitieve posities worden ingenomen. Politiek is slecht theater met briljante acteurs.'

De zetelverdeling in Antwerpen: