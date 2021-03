Het zou voor de Europese Unie "contraproductief" zijn als ze de export van coronavaccins naar het Verenigd Koninkrijk zou verbieden. Dat heeft de Britse minister van Defensie Ben Wallace zondag gezegd in een interview met Sky News. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen waarschuwde afgelopen week dat de export naar derde landen afhankelijk kan worden gemaakt van de vaccins die die landen zelf uitvoeren. Maar als de Commissie het zover drijft, dreigt 'ernstige reputatieschade', zegt Wallace nu.

Sinds begin februari voerde de EU al 10 miljoen vaccins uit naar het VK, maar het ontving zelf niets. 'Als de situatie niet verandert, moeten we misschien overwegen om de export naar vaccinproducerende landen afhankelijk te maken van hun eigen export', zei Commissievoorzitter von der Leyen woensdag. Ze hintte op een uitvoerverbod of andere, nog steviger maatregelen.

De discussie gaat over het coronavaccin van AstraZeneca. In zijn contract met de EU verbindt het bedrijf zich er volgens de Commissie toe in twee Britse fabrieken ook voor de Europese markt te produceren, vooral wanneer de Europese productie het vooropgestelde niveau niet haalt. Maar volgens AstraZeneca is wat op Britse bodem wordt geproduceerd in de eerste plaats bestemd voor het Britse vaccinatieprogramma, wat ook vastgelegd is in het contract dat AstraZeneca en de universiteit van Oxford sloten met de Britse overheid.

Defensieminister Wallace waarschuwt de EU daarom niet aan contractbreuk te doen. 'Als contracten niet nageleefd worden, dan zou dat bijzonder beschadigend zijn voor een handelsblok dat zichzelf op de borst klopt voor zijn naleving van de rechtsstaatregels'; zei hij zondag. Een exportverbod zou bovendien 'contraproductief' zijn, zei Wallace. 'Als we één iets weten over de productie van vaccins, is dat er samengewerkt moet worden', verwees hij naar de internationale toeleveringsketen van bestanddelen.

'Als de Commissie die zou beginnen ontrafelen, zou ze het haar eigen burgers niet alleen moeilijker maken om een eigen vaccinprogramma op te zetten, maar zou ze over de hele wereld reputatieschade oplopen, die op korte termijn nog maar moeilijk te herstellen is.'

