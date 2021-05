Voormalig Vlaams Parlementslid en senator Lode Vereeck werkt sinds kort voor het Vlaams Belang in het Europees Parlement.

De ex-Open VLD'er Lode Vereeck werkt sinds kort voltijds voor de parlementaire fractie van het Vlaams Belang in het Europees Parlement. Vorige maand kreeg hij als 'onafhankelijk expert' een voltijds contract bij de drie europarlementsleden. Dat bevestigt het Vlaams Belang aan Knack.

Tussen 2009 en 2014 was Vereeck fractievoorzitter in het Vlaams Parlement voor Lijst Dedecker. Nadien keerde hij terug naar de Open VLD en werd hij gecoöpteerd senator. Bij de lokale verkiezingen in oktober 2018 werd hij lijsttrekker voor de Open VLD in zijn thuisgemeente Diepenbeek.

Even voordien was Vereeck in opspraak gekomen na aantijgingen van vermeend grensoverschrijdend seksueel gedrag aan de Universiteit van Hasselt.

Het parket seponeerde de klacht wegens een gebrek aan bewijs. De UHasselt begon echter een intern tuchtonderzoek, waarop de Open VLD besloot om Vereeck niet op de lijst te plaatsen bij de verkiezingen in 2019. Niet veel later werd Vereeck ontslagen aan de UHasselt.

De nieuwe functie van de Limburger komt niet helemaal uit de lucht vallen. In 2020 werd Vereeck - toen nog met een lidkaart van de Open VLD - door het Vlaams Belang voorgedragen voor de Raad van Bestuur bij diezelfde UHasselt. Voor de Vlaamse liberalen betekende dat een inbreuk tegen het cordon sanitaire en volstond dat om zijn partijkaart af te nemen.

'Wij hebben geprobeerd om Vereeck de kans te geven zijn expertise inzake universiteitsbestuur in te zetten, en dat is mislukt', zegt europarlementslid Gerolf Annemans. 'Nu adviseert hij ons met zijn economische expertise.'

Vereeck, die volgens Annemans geen partijkaart heeft van het Vlaams Belang, was niet bereikbaar voor commentaar.

