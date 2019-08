Jan Lauwers presenteert tijdens de Ruhrtriënnale Al het goede, een openhartige voorstelling geïnspireerd door een bezoek aan de Gazastrook. 'Durven, daar draait het bestaan om. Waarom zou je je wentelen in cynisme?'

'Om 's nachts een fijne bar te vinden in het pikdonkere Ramallah moet je de geweerschoten in de verte negeren en de verlichte kerstbomen van de christenen volgen. Hoe geschift is dat?' lacht Jan Lauwers. Hij zit aan de andere kant van de telefoon in Gladbeck, aan de noordrand van het Ruhr-gebied. Daar repeteert hij op uitnodiging van het muziektheaterfestival Ruhrtriënnale voor de voorstelling Al het goede.

...