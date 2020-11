Het Overlegcomité buigt zich vrijdag sinds 13 uur opnieuw over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Volg live de persconferentie over wat daar beslist werd.

Ongeveer een maand na de tweede verplichte sluiting mogen de niet-essentiële handelaars stilaan hopen op een heropening, maar de beperking op de sociale contacten wordt voor de feestdagen allicht niet fors versoepeld.

De persconferentie wordt rond 19u00 verwacht.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zei twee weken geleden al dat het een 'belangrijke' vergadering wordt, onder meer omdat de overheden stilaan moeten beslissen over een strategie voor de aanpak van de epidemie op lange termijn. De gezondheidssituatie laat grote versoepelingen op dit moment nog niet toe, temperde premier Alexander De Croo (Open VLD) donderdag al de verwachtingen.

Voor de uitbaters van niet-essentiële winkels lijken er wel wat versoepelingen aan te komen. In de meeste buurlanden zijn de winkels al open of gaan ze binnenkort open, waardoor veel landgenoten over de grens gaan winkelen. Bovendien stuit het online winkelen stilaan op zijn limieten.

De winkels zouden in de loop van december kunnen heropenen, maar dan onder erg strenge voorwaarden om hordes eindejaarsshoppers te vermijden. Ook een regime van heropenen, maar dan enkel op afspraak ligt nog op tafel.

Volgens de premier werd de voorbije dagen in elk geval al nauw overlegd met de provinciegouverneurs om te bekijken hoe een mogelijke heropening veilig zou kunnen gebeuren.

Over de horeca of andere verplicht gesloten sectoren zoals kappers en schoonheidssalons wordt niet gerept.

