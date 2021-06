Met de performance What happens with a dead fish? opent de Litouwse muzikante en kunstenares Lina Lapelyte FLOW, een openluchtzwembad op de Biestebroekkaai in Brussel, dat de hele zomer openblijft.

U maakt 'een muzikaal performancewerk voor lokale koorzangers over een vis zijn, de breekbaarheid en de eeuwigheid', zo meldt de site van opdrachtgever Kunstenfestivaldesarts. Welke vis wilt u zijn? Lina Lapelyte: Wilde vis, in onvervuild water. Ik ben gefascineerd door water én door zwembaden. Ook Sun and Sea, de opera over de klimaatverandering die ik met scenografe Rugile Barzdziukaite heb gemaakt, wordt in juli opgevoerd in een verlaten zwembad in Luckenwalde bij Berlijn. What happens with a dead fish? doet je stilstaan bij het feit dat Brussel nog nooit een openluchtzwembad had én zet je aan tot nadenken over wat water is. Je denkt aan vissen, aan drijven en dalen. Je denkt aan verdrinken en hoe dat haast een metafoor is voor de controle verliezen, iets wat we amper durven toelaten. Tijdens de pandemie werd duidelijk hoeveel behoefte er in Brussel was aan zo'n plek. Lapelyte: De lockdown leerde ons wat de echte kwaliteiten zijn in het leven, hoezeer we behoefte hebben aan vreugde en aan elkaar. En hoe kwetsbaar dat alles is. We kozen ervoor het openluchtzwembad te huldigen met een werk waarin lokale koorzangers de hoofdrol hebben. Koorzang brengt vele lichamen samen. Er gaat een resonerende kracht van uit. We werken met leden van verschillende Brusselse koren: Brussels Experimental, La Main sur le Coeur en Strike Sisters. Dirigent Floris Lammens laat al die stemmen als een geheel klinken. Door de pandemie was samen repeteren onmogelijk, maar nu ben ik eindelijk in Brussel en kan ik ervaren hoe het zwembad is geconstrueerd en hoe de zangers klinken. De dode vis voelt weer levend aan. (lacht) In de voorstelling spelen allerlei porseleinen objecten een belangrijke rol. Lapelyte: Ze zijn gemaakt door Lisa Egio en Elliot Kervyn, die samen Frizbee Ceramics vormen. Porselein is een prachtig materiaal. De objecten zijn heel alledaagse objecten. Wanneer de dode vis geconsumeerd is door de waterdieren - hoe dat gebeurt, zie je tijdens de voorstelling - blijven de objecten achter. Ook na de voorstelling, dan zetten ze als het ware hun natuurlijke levensloop verder. Ze fungeren als decor, als muziekinstrumenten en als kunstwerken. Jaagt u de zangers het water in? Lapelyte: Jazeker! Het werk zal bij én in het zwembad gebracht worden. Maar verwacht geen sessie synchroonzwemmen. (lacht) En overdag klinkt onze muziek als een gratis geluidsinstallatie. Onlangs maakten Brusselse jongeren amok in de Blaarmeersen in Gent. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle verklaarde dat een openluchtzwembad in Brussel een oplossing kan zijn voor verveelde jongeren. Bent u het met hem eens? Lapelyte: Er is niets mis met verveling, maar er zijn middelen nodig om die verveling om te buigen in creativiteit, in iets zinvols. Daarvoor is vooral inspirerend en voor iedereen toegankelijk onderwijs nodig.