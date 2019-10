De groene Kamerfractie vraagt een dringende bijeenkomst van de commissie Volksgezondheid over de mogelijke listeriabesmetting bij een fabriek in Aalsmeer van Offerman, een dochterbedrijf van vleeswarenproducent Ter Beke.

Ecolo-Groen wil een hoorzitting met minister van Volksgezondheid Maggie De Block, minister van Landbouw Denis Ducarme en een verantwoordelijke van het federaal voedselagentschap FAVV.

'Met volksgezondheid neem je geen risico en moet steeds topprioriteit zijn. Groen wil dat er snel meer transparantie en duidelijk komt over de omvang en mogelijke gezondheidsrisico's', zegt Kamerlid Barbara Creemers. Ze wil daarbij weten of er ook besmette voedingsproducten in de Belgische handel terecht zijn gekomen en of er Belgische consumenten risico op besmetting hebben gelopen.