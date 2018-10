Lijst Van Quickenborne wordt dubbel zo groot als CD&V in Kortrijk

CD&V, zes jaar geleden nog de grootste met 33 procent, incasseert een verlies van maar liefst 16,2 procentpunt en strandt op de tweede plaats. Daarna volgen SP.A (van 14,3 naar 14,4 procent), Vlaams Belang (van 6,1 naar 12) en N-VA (van 16,3 naar 11,2).

Het uitstekende resultaat van de lijst van Quickie is opmerkelijk. Na de verkiezingen van 2012 verbaasde de liberaal vriend en vijand door toenmalig CD&V-burgemeester - nu lijstduwer - Stefaan De Clerck buitenspel te zetten door een coalitie met N-VA en SP.A te smeden.

'Dit is een historische uitslag,' reageert Van Quickenborne. 'Het is voor de eerste keer dat we de grootste partij zijn in 150 jaar. We zijn afgetekend de grootste partij. Dat doet ongelooflijk veel deugd. Ik heb een groot gevoel van dankbaarheid. Dit had ik nooit verwacht. Dank Kortrijk", zo reageerde hij op de uitslag van zondag.

Of Van Quickenborne zijn coalitie met SP.A en N-VA wil voortzetten, wil hij nog niet zeggen. 'We hebben goed samengewerkt met SP.A en N-VA, maar het is nog te vroeg om over een coalitie te spreken', klinkt het. 'Maar vanavond komt er een mooi feestje in Kortrijk. Het is duidelijk dat de Kortrijkzanen me een tweede mandaat wil geven'.

De aftredende coalitie heeft na de nieuwe zetelverdeling een meerderheid van 25 op 41, een verlies van drie zetels van N-VA.

CD&V is alvast bereid om samen te zitten met Team Burgemeester. 'Hier droom je natuurlijk niet van', zegt lijsttrekker Hannelore Vanhoenacker. 'De mensen zijn wat verslagen. We hebben zes moeilijke jaren achter de rug. We hebben een jaar geleden besloten om met CD&V 4.0 een nieuwe partij te maken, maar misschien was dat te laat om de kiezer nog te overtuigen van hetgeen we in onze mars hadden.'

'Team burgemeester heeft een hele coalitiebonus op zijn hoed kunnen steken en behaalde een magnifiek resultaat. Nu is Team Burgemeester aan zet. Als gehalveerde partij kunnen wij natuurlijk het heft niet in handen nemen, maar wij zijn beschikbaar voor een gesprek.'

Ook De Clerck erkent het slechte resultaat. 'CD&V zal duidelijk een nieuwe start moeten nemen om terug te komen in Kortrijk. De positie die Team Burgemeester nu heeft, hebben wij vroeger ook gehaald, maar dat bleek toen niet voldoende. Maar we zijn en blijven de tweede grootste partij en in het verleden heeft CD&V goed samengewerkt met Open VLD. Ik heb dus geen enkel bezwaar, wel integendeel, de twee grootste partijen zouden best samenwerken.'