De 46-jarige Liesbeth Homans is dus de nieuwe minister-president van Vlaanderen. Homans neemt in de ontslagnemende Vlaamse regering de fakkel over van Geert Bourgeois die verhuist naar het Europees Parlement. Homans werd vorige week nog opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten. Bij haar eedaflegging dinsdag informeerde de koning naar haar gezondheidstoestand. Premier Charles Michel was bij de eedaflegging aanwezig.

Homans (46) was de voorbije jaren minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Wonen, Steden, Inburgering, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Sociale Economie in de Vlaamse regering-Bourgeois.

et ziekenhuis. Maandag mocht ze het ziekenhuis verlaten. Homans is gescheiden en moeder van twee zonen.

Ook Wouter Beke legt eed af

Er was bij de koning nog iemand aanwezig die de eed aflegde: CD&V-voorzitter Wouter Beke.

Beke volgt Kris Peeters op als federaal minister van Werk, Economie, Consumentenzaken, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding in de federale regering van lopende zaken. Peeters neemt zijn zitje in het Europees Parlement op.

CD&V moest wel een opvolger aanduiden, omdat de federale regering evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers moet tellen. Beke wordt geen vicepremier zoals Peeters. Die rol schuift door naar CD&V-minister van Justitie Koen Geens.