De liberale vakbond ACLVB dringt daags voor de nationale stakingsdag van ACV en ABVV erop aan om snel rond de onderhandelingstafel te gaan zitten. 'Werknemers hebben meer dan ooit recht op zekerheid', klinkt het in een persbericht.

ACV en ABVV gaan maandag actievoeren voor meer loon, nadat het tweejaarlijks interprofessioneel overleg tussen bonden en werkgevers over de loonmarge - de maximale opslag die mogelijk is in een periode van twee jaar - op de klippen is gelopen. Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is er maar ruimte voor 0,4 procent opslag bovenop de index, maar dat is voor de bonden onvoldoende.

ACLVB zal geen actievoeren en zegt de voorkeur te geven aan sensibilisering om werkgevers en regering te overtuigen. Het is volgens de liberale vakbond bovendien te vroeg om te staken. 'Het zou een fout signaal zijn tegenover bedrijven die momenteel amper het hoofd boven water kunnen houden', klinkt het.

Uit een online bevraging bij 6.600 ACLVB-leden, blijkt bovendien dat ze 0,4 procent loonmarge ook te weinig vinden, maar ze zeggen ook open te staan andere vormen van koopkrachtverhoging. Zo verkiest 61 procent van de respondenten eerder een netto koopkrachtverhoging via bijvoorbeeld maaltijdcheques boven een (beperkte) loonsverhoging bruto.

Daarnaast vinden ze de andere eisen ook belangrijk. Zo staan onder meer de zekerheid over werkbaarheid op het einde van de loopbaan, zekerheid voor werknemers van bedrijven in herstructurering en het idee van een werknemersdividend voor ACLVB-leden hoog op de agenda.

