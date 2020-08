Heel wat liberale burgemeesters die in december nog afkerig waren van een paars-groene regering, lijken te zijn bijgedraaid. Dat blijkt uit een rondvraag van Het Laatste Nieuws.

De blauwe burgervaders sluiten de rangen rond hun voorzitter Egbert Lachaert, die nu de paars-groene piste volgt. Dat was in december voor sommigen, zoals bijvoorbeeld Albert Beerens van Opwijk, een 'dikke fout'. Nu zegt hij: 'Ik sluit geen enkele mogelijkheid uit.' Ook andere burgemeesters hebben hun reserves tegenover paars-groen aan de kant gezet. 'Het land heeft een regering nodig.' Dat heeft niets te maken met een bocht nemen, klinkt het. 'Het is puur realisme.'