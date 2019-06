Na verkiezingsdag zien enkele politici hun zitjes afgesnoept door concurrerende partijleden. Maar er is ook een leven na het parlement. Luk Van Biesen (Open VLD), Dirk de Kort (CD&V) en Bart Caron (Groen) doen hun toekomstplannen en politieke zorgen uit de doeken. 'Ik blijf aanwezig op een afstand, onzichtbaar.'

'Ik ben een cultuurmens', zegt Bart Caron (Groen). Hij zetelde zeventien jaar in het Vlaams Parlement en werd als lijstduwer voor Groen in kieskring West-Vlaanderen niet opnieuw verkozen, al lag dit al jaren vast. 'Ik had de keuze vijf jaar geleden al gemaakt, dit zou mijn laatste legislatuur zijn. Ik ben ergens ook opgelucht dat ik niet opnieuw verkozen werd. Indien dat wel was gebeurd had ik voor een moeilijk dilemma gestaan.' Caron gaat zich storten op zijn passies. 'Ik wil me dus voornamelijk opnieuw engageren in de cultuursector. Door de politiek heb ik mijn muzikale pad de voorbije jaren moeten onderdrukken. Dat wil ik nu verder gaan bewandelen.'

...