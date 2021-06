Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Wil je iets drinken? Voor je antwoordt, weet goed dat een 'nee' betekent dat je ondankbaar en asociaal bent, en dat we bij een 'ja' meteen een kruisje zetten bij arrogantie, tenzij er onmiddellijk 'water van de kraan is goed, hoor, dank u voor alles' op volgt. - Waarom wil je hier komen werken? Alsjeblieft, vertel het ons, want wij hebben zelf geen enkel idee waarom we hier nog elke dag zijn. - Wat is je slechtste eigenschap? Je bent een workaholic en te perfectionistisch, zeg je? Wij hadden zelf aan het begin van het gesprek al 'zweethandjes' opgeschreven, dus als het voor jou hetzelfde is, laten we dat staan. - Welke Disneyprinses ben jij? Ik heb eens gelezen (in een Trends uit 2015, in de wachtkamer van mijn huisarts) dat ze bij sollicitaties voor Facebook van die rare vragen stellen. Ik heb geen idee wat ik met het antwoord moet doen, maar ze noemen mij niet voor niets de Mark Zuckerberg van Lubbeek, dus ik kon niet anders dan dat overnemen. En kom trouwens niet af met Mulan, want ik had al door dat je Doornroosje was toen je de parking opreed. - Waar zie je jezelf over vijf jaar? Dat vragen we zodat we weten wanneer we moeten beginnen zoeken naar nieuwe mensen die hier kunnen komen werken alvorens aan hun echte carrière te beginnen. We weten allebei dat je het hier nooit langer dan zes maanden en een opzegtermijn volhoudt. En waarom zou je ook. - Als je mocht kiezen, hoeveel loon zou jij jezelf dan geven? Maak je geen zorgen, er is geen juist antwoord. - Hoe zou jij reageren als je manager je onterecht van iets beschuldigt? Bijvoorbeeld, en ik kan niet genoeg benadrukken dat dit een hypothetisch voorbeeld is, als hij daarnet de beamer in het sollicitatielokaal kapotgemaakt heeft door zijn koffie erop te morsen, maar de schuld afschuift op de van niks wetende zweethandjessollicitant zodra die naar huis vertrokken is? - We mogen dit officieel niet vragen van de hr-verantwoordelijke, die jammer genoeg naast mij zit, dus ik ga moeilijke woorden gebruiken in de hoop dat hij ons niet begrijpt: zijn jij en je partner zinnens om in de komende zonnewendes jullie genetica samen te voegen tot een of meerdere schepsels, zijnde een eventueel nageslacht? Want als dat zo is, moet je wel weten dat wij hier op kantoor nogal neerkijken op ouderschapsverlof en al helemaal als er gebruik van gemaakt wordt. - In het geval dat nageslacht er toch ooit van komt (kuch, niet doen, kuch), leggen we je graag het volgende dilemma voor: als je kindje ziek wordt en niet naar de opvang kan op dezelfde dag dat jij een belangrijke presentatie moet geven aan de raad van bestuur, ga je dan PowerPoint of Keynote gebruiken?