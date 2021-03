Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Wanneer een vrouw ouder wordt, huppelt de tand des tijds vrolijk hand in hand met de zwaartekracht van boven op haar hoofd helemaal tot aan haar kleine tenen. En daardoor zakt alles wat ze ooit liefhad genadeloos naar beneden: borsten, buik, oogleden, oestrogeenniveau en dat ooit stevige vel vlak boven haar knieën. Dank u wel, 'moeder' natuur. Een ouder wordende man, daarentegen, stijgt alleen maar. In achting, waarde en credibiliteit.

...

- Wanneer een vrouw ouder wordt, huppelt de tand des tijds vrolijk hand in hand met de zwaartekracht van boven op haar hoofd helemaal tot aan haar kleine tenen. En daardoor zakt alles wat ze ooit liefhad genadeloos naar beneden: borsten, buik, oogleden, oestrogeenniveau en dat ooit stevige vel vlak boven haar knieën. Dank u wel, 'moeder' natuur. Een ouder wordende man, daarentegen, stijgt alleen maar. In achting, waarde en credibiliteit. - Oud worden betekent grijze haren krijgen, en dat is vooral spijtig voor een vrouw. Want vrouwen die hun grijze haren ongekleurd durven te laten, zijn naast hun natuurlijke pigment ook hun verstand kwijt. Het zijn boze stiefmoeders, heksen, of hippies die denken dat salie de wereld kan redden. Mannen met grijze haren zijn Hollywoodacteurs en modellen in reclamecampagnes voor granola. - Waar oudere mannen er met gemak in slagen om de term 'karakterkop' nog vaker naar zich toe geslingerd te krijgen dan dat er rimpels op hun gezicht staan, is een vrouw daarin onsuccesvol. Daarom is het haar taak om alle bewijs van rimpels die er ooit waren of er zelfs nog maar aan dachten om te komen opdagen, te vernietigen. Zo'n behandeling heeft gelukkig drie voordelen: ze kost veel geld, ze doet pijn, en ze werkt niet geweldig. - Mannen lijken met de jaren alleen maar beter te worden in hun job, en blijven dus ook promoveren tot in de kist. Doen ze goed. Vergeet voor de gezelligheid even dat ze denken dat ClubHouse de nieuwe naam van de cafetaria is, en jazeker, promoveer hen snel tot ceo van je marketingbedrijf. En de vrouwen? Tja, wat kun je zeggen. Het is om de een of andere reden al moeilijk om autoriteit te aanvaarden van iemand die je zus of moeder zou kunnen zijn, laat staan van een vrouw die voor zover jij weet op zaterdagnamiddag bridge speelt met je oma. Afvoeren, dus. - Vrouwen dragen, behalve de last van de wereld, ook een tikkende tijdbom met zich mee die afgaat wanneer ze officieel te oud en versleten zijn om zich nog op de datingmarkt te begeven. Het valt niet met zekerheid te voorspellen, maar meestal ligt die ontploffing ergens tussen hun 28e en 28,5e verjaardag. Daar kan niemand iets aan doen, dat is de natuur. Het is niet de schuld van de man dat vrouwen onvruchtbaar en dus onnodig worden vanaf een bepaalde leeftijd, laat dat duidelijk zijn. Maar is het wel de schuld van de man dat hij, ongeacht zijn leeftijd, blijft vallen op jonge grieten en vrouwen vanaf een bepaald jaar dus extreem weinig kans maken op een degelijke match met een man van hun generatie? Nee, ook niet.