Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Vrouwen zijn te druk bezig met huilen om echt goed te worden in een sport. Ze hebben simpelweg niet genoeg tijd om te trainen door al dat huilen. Want dat doen ze altijd, huilen. Als ze winnen, als ze verliezen, als ze niet meer willen meedoen, als ze hun beha per ongeluk ondersteboven aanhebben (die laatste is een berekende gok). Nee, kijk mannen, dan. Die weten dat verliezers spullen stukslaan en dat winnaars feestelijke kopstoten uitdelen. Zoals papa en nonkel Steve het hen geleerd hebben. - Mannen zagen niet over hun (nota bene verplichte) kledingvoorschriften. Denk je dat zij het leuk vinden dat hun knieën bloot zijn, zomaar tentoongesteld voor het publiek? Of hun nek? Of hun polsen? Er zal zeker een mannelijke sporter zijn die daar ook niet helemaal mee akkoord gaat, maar we hebben hem er nog niet over horen zagen. - Ooit al eens een vrouw zien kogelstoten? Ja? Dat zal wel een raar gezicht geweest zijn, dan. - Wat is het ultieme bewijs dat je goed bent in een sport? Behalve dan, je weet wel, de sport effectief beoefenen en er goed in zijn? De sport verslaan op de radio. Of erover schrijven in de krant. En dat gaan we toch niet aan een vrouw overlaten, zeker? Nee. Dat gaan we, duidelijk, niet doen. - Mannen hebben een hogere pijngrens. Dat weten we omdat mannen in hun kruis gestampt kunnen worden en dat overleven. En in het kruis gestampt worden is het pijnlijkste wat iemand ooit kan meemaken. (Disclaimer: deze bevinding is volledig en uitsluitend gebaseerd op ervaringen van mannen. Overduidelijk pijnlijkere dingen zoals bevallingen en andere baarmoedersituaties werden niet opgenomen in deze studie wegens bah.) - Vrouwen gooien als meisjes. - De Olympische Spelen werden uitgevonden door de oude Grieken. Denk je dat ze in die tijd toelieten dat er vrouwtjes deelnamen? Reken maar van nope: het enige atletiekonderdeel waar vrouwen aan deelnamen, was 100 meter in de weg lopen. En als er nu één ding is waar we naar moeten streven, dan is het wel zo hard mogelijk op de oude Grieken lijken. Democratie, filosofie, geneeskunde, slavernij: ze wisten wel wat ze deden, de Grieken. - Je kunt pas echt goed worden in iets als je er je hele leven aan wijdt. En mannen houden activiteiten nu eenmaal langer vol, dat is bekend. Vrouwen geven sneller op. Zie je een vrouw bijvoorbeeld al het doorzettingsvermogen hebben om jarenlang een sikje te dragen, en daarmee moedwillig in te gaan tegen alle regels over esthetiek en stijl? Nee, dat is mannenwerk.