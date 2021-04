Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Werk wanneer je kind slaapt. Dat is 's nachts. Tenzij je het geluk hebt om nog een baby te hebben, dan kun je het voeden, wiegen en zwoegen om je kindje in slaap te krijgen aflossen met gezellig achter de computer kruipen. Ouders van kleuters kennen die meevaller niet. Maar niet getreurd, want slapen is voor losers en burn-outs zijn voor winnaars. Dus in plaats van jezelf mentaal en fysiek 's nachts weer op te laden, laad je je laptop op. All night long.

...

- Werk wanneer je kind slaapt. Dat is 's nachts. Tenzij je het geluk hebt om nog een baby te hebben, dan kun je het voeden, wiegen en zwoegen om je kindje in slaap te krijgen aflossen met gezellig achter de computer kruipen. Ouders van kleuters kennen die meevaller niet. Maar niet getreurd, want slapen is voor losers en burn-outs zijn voor winnaars. Dus in plaats van jezelf mentaal en fysiek 's nachts weer op te laden, laad je je laptop op. All night long. - Laat je kleuter helpen met je werk. Weet je nog hoe je baas een paar jaar geleden in een boze bui zei dat zelfs een kleuter een betere presentatie zou maken dan jij? Wel, dit is het ideale moment om de proef op de som te nemen. Wie weet legt je kleuter zelfs nieuwe inzichten op tafel. Want je weet wat ze zeggen: kwartaalcijfers lijken op het eerste gezicht misschien weinig te maken te hebben met de leefwereld van een kind, maar op het tweede gezicht ook. - Plant je kleuter de hele dag voor een scherm. Laat de mensen maar zeggen dat te veel schermtijd ongezond is, jij weet wel beter. Naar school gaan en doen alsof er nog iets normaal is aan het leven, dat is ongezond voor een kind. Uiteindelijk is er toch ook niet veel dat jij je kind kunt bijbrengen dat het niet van Shaun the Sheep kan leren. - Verander van job. Toen je op je huidige job begon, hield je er vreemd genoeg geen rekening mee dat je je werk ooit zou moeten combineren met de voltijdse job die een huishouden runnen is. Tja, daar kun je nu ook niet bepaald iemand anders de schuld voor geven. Even stoppen met werken is naar wat de instanties zeggen geen optie, dus het is aan jou om een job te kiezen die wel te combineren valt. Zoals bijvoorbeeld... Of misschien... Er moet toch wel één job zijn die... Je vindt wel iets. - Negeer het huishouden. Een kind heeft veel meer aan een ouder die halsstarrig blijft vastklampen aan een computer, dan aan een opgeruimd huis of versgemaakte maaltijd. Werk komt eerst, en drie jaar is zo stilletjes aan wel een leeftijd waarop dat gekend mag zijn. - Werk met een dagschema. Kleuters hebben graag structuur. Van 9 tot 10 uur: mama werkt en kind houdt zich in stilte bezig. Dan een kwartiertje pauze met gezonde snacks. Van kwart over 10 tot 12 uur: mama werkt en kind houdt zich opnieuw in stilte bezig (laat hem bijvoorbeeld een opstel schrijven over het positieve effect van het kapitalistische systeem op ons mentale welzijn, daar is hij wel even zoet mee). 's Middags luncht iedereen samen. Van 13 tot 14 uur: mama beseft stilletjes dat kind kleuter is en zich nog geen vijf minuten in stilte kan bezighouden. Van 14 uur tot september: mama heeft meltdown.