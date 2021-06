Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Wij weten duidelijk niet zelf welke kledij we wel of niet kunnen dragen (bedankt voor jullie hulp, trouwens), maar wat met die ontelbaar veel andere dingen die we niet kunnen? Kan iemand bijvoorbeeld in heel duidelijke regels laten vastleggen in welk seizoen we welke kleur nagellak mogen - sorry, moeten dragen en vanaf welk niveau van afgebladderdheid we voor een tweede couche moeten gaan dan wel helemaal opnieuw moeten beginnen? Je weet wel, om serieus genomen te worden als mens. - Kan iemand nog eens herhalen wat de perfecte maten voor een vrouw zijn, tot op de millimeter, zodat we daar naar kunnen streven? Ik weet dat die maten regelmatig veranderen, dus misschien kunnen jullie een website creëren die om het uur geüpdatet wordt? Iets met een RSS-feed? (Ik weet niet helemaal wat een RSS-feed is, dus als iemand me dat ineens kan uitleggen, dat zou fijn zijn, dank je.) - Zelf weten wat we op social media mogen delen en met welke tone of voice dat moet, is moeilijk. Dus kunnen jullie allemaal in actie komen zodra een vrouw iets post dat lijkt op een opinie? In DM's of openbare comments, het maakt ons niet uit (weten wij veel wat de beste optie is, wij weten weinig dingen), zolang de boodschap maar snel en met de juiste scheldwoorden bij het desbetreffende vrouwtje terechtkomt. Merci. - Weet je nog elke keer ooit dat een vrouw iets vertelde over haar expertise en een pauze van 0,01 seconde nam om te ademen en jij meteen overnam ook al had je geen idee waarover het ging? Dat graag, maar dan meer en luider. - Tot welke leeftijd is het aanvaardbaar om single en kinderloos te zijn? Vanaf wanneer beginnen jullie op het werk te vragen of we nog niet aan kinderen beginnen? Vanaf wanneer mogen we niet meer over onze kinderen praten op het werk? En vanaf hoeveel maanden na de bevalling moeten we striem- en cellulitisloos door het leven wandelen? Dat aan de haard zitten, hoeveel uur per dag is dat? En vanaf welke buitentemperatuur mag het vuur in die haard gedoofd worden? Vanaf welke tint rood is lippenstift, biologisch gezien dan, een vrijgeleide voor eender wie er naar kijkt om seks te eisen van de lippenstiftdrager? Mogen skinny jeans nog? Laat ons niet langer in het duister, alsjeblieft, we kunnen dit echt niet alleen. - Het verschil kennen tussen oprechtheid en sarcasme, ook daarin falen we dramatisch. Of nee, wacht, dat kunnen we blijkbaar toch alleen. Mochten jullie er zelf moeite mee ondervinden, laat gerust iets weten. We helpen je 'graag'.