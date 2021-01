Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

Luisteren naar ideeën van minderheidsgroepen. Die ideeën dan overnemen, wit verven en door een ervaren man laten uitwerken. Het moet wel in orde zijn. De vrouw meer aan het woord laten. Welke vrouw, vraag je? Tja, waar zit die ook alweer. Er zit zeker ergens eentje, hoor, dat herinner je je vaag van het virtuele (maar niet minder dronken dan anders) kerstfeest vorig jaar. Als je haar gevonden hebt (tip: check de dienst boekhouding), vraag haar dan eens om haar mening. God weet wat zij denkt over het geweldige concept dat je bedacht hebt: vindt ze het geweldig of echt geweldig? Zulke dingen. Misschien kun je haar zelfs een keer uitnodigen voor een brainstorm. In dit nieuwe jaar luister je met plezier naar de mening van het andere geslacht. En niet alleen dat, je schrijft die mening zelfs op (lees: je laat ze door haar opschrijven) en houdt ze nadien voor altijd bij in een speciaal daarvoor gereserveerd foldertje (lees: prullenmand). Vernieuwende, ja zelfs cuttingedge concepten bedenken, uitvoerig researchen en laten uitschrijven door the best in the business om zo het publiek te verwennen met het beste van het beste. Of gewoon Amerikaanse dingen namaken en de nagemaakte versie net zo lang laten liggen tot ze niet meer vernieuwend dan wel achterhaald is. Vaker LGBTQIA+-personen in beeld brengen. Diversiteit is bon ton in de nieuwe twenties, en ook wat dat betreft kun je niet achterblijven. O ja, vergeet zeker niet elke keer te vermelden dat de LGBTQIA+-personen deel uitmaken van de LGBTQIA+-gemeenschap en zie erop toe dat iemand dat noteert en jou het juiste aantal verdiende punten toekent. Voor het vanbuiten leren van de term 'LGBTQIA+' krijg je ook punten. Waar die letters voor staan of dat voornoemde personen misschien gewoon als acroniemloze mensen behandeld en aangesproken willen worden, komt niet op het examen, no worries. Meer podcasts maken. Het voorbije jaar waren er al veel podcasts, maar nog niet extréém veel podcasts. Ik bedoel echt ontzettend veel, te veel om goed te zijn eigenlijk, irritant, belachelijk, om van te kotsen veel. Dat willen we in 2021. Nog meer dingen doen met vrouwen, want dat hebben ze graag. Misschien kun je wat vaker hoofdrollen in fictiereeksen voor vrouwen schrijven. De lady's kunnen niet alleen schattige sidekicks of vermoorde nobody's spelen, hoor. Nee, nee, ze kunnen ook... Ik ben er zeker van dat ze... Ze zullen toch wel iets... Nou ja, wat het ook is, jij zult het hen wel leren door het hen stap voor stap uit te leggen alsof je weet waarover je spreekt. Minder drinken.