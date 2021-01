Prille dertiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

What up, laggard! Goed idee om eindelijk de social media-app die iedereen al jaren beu is voor het eerst te installeren. Welkom. Een paar kleine dingetjes voor we van start gaan. Als je een mening (het hoeft, nu ik erover nadenk, zelfs geen echte mening te zijn, een idee of zelfs willekeurige gedachte is al voldoende) durft te uiten op dit medium, wordt je profiel, waarvan jij veronderstelde dat het persoonlijk en privé was, omgevormd tot een publiek forum. Sorry. Die van IT is ermee bezig, maar we krijgen het er niet uit. Gebruikers moeten zich dan ook tegenover mensen die ze niet kennen verantwoorden voor die mening en zo. Dat is niet plezierig, maar het is nu zo en we zijn het aan het oplossen. Oké, we zijn het niet aan het oplossen. Die van IT is er niet mee bezig. We weten dat het probleem er is, we gaan dat zo houden en jij gaat toch deze app blijven gebruiken en wij winnen. Wij winnen altijd. Je bent er nog? Fijn. Dan durf ik je nu ook gerust te vertellen dat de app volledig gratis is behalve dat we je ziel, je tijd en je persoonlijke gegevens ervoor in de plaats vragen en verkopen aan de hoogste bieder. Oeps, zei ik dat hardop? Haha. Maar serieus, verwachtte je nu echt een app waarop je foto's kunt delen met vrienden zonder dat ze in Rusland meekijken? Natuurlijk niet. Weet je nog toen we bij het instellen van de app vroegen of we je microfoon mogen gebruiken? Je dacht waarschijnlijk dat we bedoelden of we geluid mogen opnemen wanneer je een filmpje maakt. Lief van je. Maar nee, we bedoelden eigenlijk dat we je microfoon vanaf nu tot het einde der tijden aan laten staan en alles horen wat je zegt en doet. En nu we toch eerlijk zijn: we horen dat je vijftien keer per dag naar All I Want for Christmas Is You luistert, en we willen je gewoon even zeggen dat we het stilletjesaan beu zijn. Maar echt. Stop. Het is januari. En laat die hoge noten sowieso maar gewoon aan Mariah Carey over, die heeft toch niks anders te doen*. (*We weten dat omdat we alles van iedereen weten.) Je denkt misschien dat wij bestaan voor jouw plezier, maar ik moet je teleurstellen. Wij zijn volledig gecreëerd om zo veel mogelijk levensvreugde uit je te zuigen en van likes je nieuwe zuurstof te maken. En telkens als je denkt dat je van ons af bent, pingen we onszelf terug in je leven met een superbelangrijke en al even dringende melding over mensen die jij heel bewust niet volgt, maar waarvan wij vinden dat je ze toch zou moeten volgen. Och ja, nog iets kleins, ik zou het bijna vergeten. Foto's van tepels mogen niet. Nee, wacht, foto's van vrouwentepels mogen niet. Mannentepels: gimme gimme! Je begint nu misschien te denken dat er veel verboden is, maar vrouwen uitmaken voor het vuil van de straat in hun persoonlijke berichten of zelfs openbare comments gebeurt wel straffeloos, dus zeg nu niet dat er niks mag.