Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Bregjes Buik-, Billen- en Braakneigingenbootcamp. Bregje zag er zo lief uit in haar advertentiefilmpje, met die hoge paardenstaart, die gigantische bicepsen en die verkleinwoordnaam, maar niets blijkt minder waar. Wat jij vooral geleerd hebt na (de opwarming van) één les is dat je liever oprispingen krijgt van een tweede diepvriespizza dan van de eindeloze squat- en push-uprotatie waar die Breg je in gooit zonder enige kans op overleving. Jammer van dat niet-opzegbare jaarabonnement.

...

- Bregjes Buik-, Billen- en Braakneigingenbootcamp. Bregje zag er zo lief uit in haar advertentiefilmpje, met die hoge paardenstaart, die gigantische bicepsen en die verkleinwoordnaam, maar niets blijkt minder waar. Wat jij vooral geleerd hebt na (de opwarming van) één les is dat je liever oprispingen krijgt van een tweede diepvriespizza dan van de eindeloze squat- en push-uprotatie waar die Breg je in gooit zonder enige kans op overleving. Jammer van dat niet-opzegbare jaarabonnement. - Masterclass Zorgen Maken, gegeven door je mama. In deze opleiding leer je hoe je altijd 'voorzichtig zijn' zegt voor iemand het huis verlaat, hoe je nieuwsberichten over een verkeersongeval in dezelfde provincie als waar je nicht woont helemaal om jou en je angsten kan laten draaien, en hoe je je naaste omgeving kunt bombarderen met vragen over hoe het met hen gaat terwijl je zelf nooit je gsm opneemt en alle berichten beantwoordt met 'k'. - Zelfvertrouwen En Assertiviteit. De onderwijzer die je in een videomeeting live lesgeeft, jaagt je al meteen schrik aan omdat hij er nogal zelfverzekerd en assertief uitziet. Maar hij doet wel zijn werk: aan het einde van de vier uur durende les durf je eindelijk te zeggen dat je eigenlijk had gezocht op 'zelf mondmasker maken' en je alleen maar per ongeluk deelnam aan deze les, die daar net onder stond. - Vogels Spotten In De Stad. Deze opleiding kun je echt goed gebruiken want jij herkent maar drie soorten vogels: een duif, een meeuw en een - je herkent maar twee soorten vogels. Aan de hand van levensechte plaatjes en vogelroepen die je na les zeven op excellente wijze kunt imiteren, leer je hoe je alle vogels in je omgeving op een correcte manier kunt identificeren en tellen. En dat is fijn, want nu weet je echt wel zeker dat er behalve duiven en meeuwen geen vogels te zien zijn vanuit je (enige) raam. - Introductie Tot Oenologie. Nadat je minutenlang de slappe lach had door het woord oenologie, en besefte dat dat iets met wijn te maken heeft, schreef je met plezier 350 euro over. Je dacht natuurlijk wel dat de wijn inbegrepen was en ook dat je daar dan van zou mogen drinken. Jammer genoeg komt aan een onlinewijncursus bedroevend weinig wijn drinken te pas. Je leert vooral wat decanteren, cepage en edele rotting betekenen, dus die kennis heb je nu voor de rest van je leven op zak. Een zak waar je ze nooit uit zult halen. - Online Cursussen Kiezen. Leer in een compacte cursus van 85 hoofdstukken hoe je geen geld verkwist aan nutteloze opleidingen die je toch nooit afmaakt. De cursus kost niets, want je geeft hem zelf. Aan jezelf. Oké, het is geen cursus met 85 hoofdstukken, het is meer dat jij 85 keer per dag van een van je onlineopleidingen een pushmelding krijgt die je eraan herinnert dat de volgende les al even op je staat te wachten, en dat je elke keer als er een melding binnenkomt een stap dichter bent bij een totale zenuwinzinking. Een les die bijblijft.