Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Wanneer jouw kind huilt, huilt het niet. Het zingt. Wie goed opgelet heeft, hoort dat je kind al sinds de geboorte de Matteüspassie van Bach aan het afwerken is. Maar daar moet je natuurlijk een muzikaal gehoor en kennis van de klassieke canon voor in je binnenzak hebben steken, en dat is niet bij iedereen het geval. Blijkbaar al helemaal niet bij je buurman, die vorige week nog kwam vragen of je alsjeblieft kon proberen je kind te troosten. Maar hoe kon je, wanneer hij net een nieuwe aria ingezet had? - Jouw kind is sneller dan alle andere kinderen, bij Kind en Gezin zeiden ze het ook. En oké, in de praktijk betekent dat dat je niet meer buiten kunt komen zonder leiband rond zijn nek, maar zodra je kind de verkeersregels kent en weet dat hij niet mag weglopen (dat probeer je hem al lang uit te leggen, maar hij loopt telkens weg voor je klaar bent met spreken), jongens toch, dan gaan de mensen nogal eens iets zien. Heel eventjes toch, want hij is natuurlijk snel. - Je kind is graag alleen in stilte, wat uiteraard wijst op extreme intelligentie. En niet op het feit dat hij soms gewoon nood heeft aan een kleine adempauze en vijf minuten weg wil zijn van de eindeloze vragen die jij hem stelt en de tests waaraan je hem onderwerpt zoals BuzzFeeds 'Ben jij hoogbegaafd? Het antwoord zal je verbazen!'. - Als je andere kinderen ontmoet, vind je die eigenlijk bijna altijd vrij tot heel irritant, en ben je blij wanneer ze weer vertrekken. En dat valt bij je eigen kind op de meeste dagen nogal mee. Het enige wat je daaruit kunt afleiden is dat jouw kind uitzonderlijk cool is en je hem ook navenant moet behandelen. - In tegenstelling tot andere kleine losers weet jouw kind wat hij wil. En wat hij nu blijkt te willen is allesbehalve wat jij hem vraagt of zegt te doen, maar dat neem je er graag bij. Jan Jambon was waarschijnlijk ook niet bepaald een meegaand kind, en zie hoe ver hij geraakt is. - Jouw kind draagt kekke T-shirts van oude bands zoals The Beatles. Dat die muziek nog maar nul keer in je huis werd gespeeld en dat je die T-shirts bij H&M kocht, weten alleen jij en je kind. En ondertussen kunnen jullie wel lachen met de gezinnen die merken dragen en dus wel gebukt gaan onder het juk van de kapitalistische maatschappij. Dat is goed voor hen, hoor, geen probleem, maar het geeft jullie, om het met een Beatles-quote te zeggen, gewoon geen satisfaction, no, no, no. Rock on! Of zoiets!