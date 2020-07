Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Je had vanmiddag een informeel gesprek met iemand waarin je het woord 'efficiënt' gebruikte, wanneer het 'effectief' moest zijn. Zou je hem een berichtje sturen om je te verontschuldigen? Misschien niet nu, in het midden van de nacht. Alhoewel. Hij ligt er waarschijnlijk ook al uren wakker van. Beter meteen even bellen. - Eerst was er het gezoem en gesteek van een kolonie muggen, en nu is er de angst om vergiftigd te worden door het extra sterke, in de Europese Unie illegale antimuggenapparaat dat in het stopcontact zit. Hoe dan ook: alles jeukt. - Vorige week stond er een artikel in de krant over slaap en hoe belangrijk het is om minstens acht uur per nacht te slapen. Zelfs als je nu in slaap valt, kun je nog hoogstens 7,5 uur slapen voor de wekker afgaat, en je gaat nog lang niet in slaap vallen want je bent volop slaapuurberekeningen aan het maken op je tablet en datzelfde artikel aan het herlezen. Er staan ook nog andere leuke weetjes in. Wist je bijvoorbeeld dat wie rustiger en dieper ademhaalt langer leeft? Veel plezier met hyperventileren! - Weet je nog, in augustus 1996, toen je van je glas water dronk en per ongeluk een vlek maakte op je T-shirt en hoe gênant dat was hoewel niemand het opmerkte of er iets over zei? Natuurlijk weet je dat nog. Zulke dingen komt een mens niet snel te boven. En nu, 24 jaar later, om 3 uur 's nachts, is het ideale moment om daar nog eens goed van te beginnen zweten. - De bovenbuur is stil vannacht en dat ben je niet gewoon. Kon hij er nu geen rekening mee houden dat je ondertussen emotioneel betrokken bent geraakt bij de podcast waar hij in bed op maximumvolume naar luistert, en dus eigenlijk wel uitkeek naar de nieuwe aflevering? Hoe ga je nu ooit te weten komen of Wind of Change van The Scorpions al dan niet door geheim agenten van de CIA werd geschreven? Niet door het simpelweg op te zoeken, dat staat vast. - Je hebt een baby die tot en met gisteren gemiddeld dertien keer per nacht wakker werd. Nu is dat kind al zes uur aan een stuk rustig aan het slapen zonder een kik te geven. Dat geeft jou twee opties: ofwel vertrouw je het niet en tuur je tot het ochtendgloren naar het felle scherm van de babyfoon, ofwel ben je zo blij met de eerste goeie nacht in maanden dat je veel te enthousiast bent om te slapen. - Je zit in je hoofd met Wonderwall van Oasis, maar je kunt niet op de tekst van de tweede strofe komen. Googelen ga je niet doen, want het blauwe licht van je smartphone is, zoals iedereen weet, funest voor de slaap. Nee, dan is het slimmer, ja zelfs gezonder, om drie uur lang vast te zitten op die eerste 'I don't believe that anybody feels the way I do about you now'.