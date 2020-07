Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Het spijt ons dat elke keer wanneer er een Belgische stad in een buitenlands maakt-niet-uit-hoe-obscuur magazine gepromoot wordt, we daarover moeten schrijven in onze eigen media. We zijn zelf nog nooit in Durbuy geweest, en zijn dat ook niet van plan, maar dat de internationale (!) reclamefolder van The North Face het een aanrader vindt, is genoeg voor artikels op alle nationale nieuwssites.

...

- Het spijt ons dat elke keer wanneer er een Belgische stad in een buitenlands maakt-niet-uit-hoe-obscuur magazine gepromoot wordt, we daarover moeten schrijven in onze eigen media. We zijn zelf nog nooit in Durbuy geweest, en zijn dat ook niet van plan, maar dat de internationale (!) reclamefolder van The North Face het een aanrader vindt, is genoeg voor artikels op alle nationale nieuwssites. - Sorry dat je zelfs in de zomer geen idyllisch trouwfeest in een tuin kunt plannen zonder een goed uitgedacht back-upplan. Het was vorig jaar in het tweede weekend van augustus dan wel mooi weer, maar het zou dit jaar gemakkelijk 10 graden met hagelstormen kunnen zijn. Je kunt dus maar beter in gepersonaliseerde fleecedekentjes voorzien en een tent huren die meer kost dan een gemiddelde trouwzaal. En vergeet niet genoeg waterflesjes en waaiers te kopen, want een hittegolf kunnen we ook niet uitsluiten. Dat is België. Sorry. - Het spijt ons dat als je in het buitenland zegt dat je van België komt, de mensen vragen of dat een stad in Jamaica is. Of de hoofdstad van Brussel. Of een jeugdherberg in het centrum. Wij kunnen er ook niet aan doen dat de belangrijkste zaken uit onze nationale geschiedenis in de meeste scholen genegeerd worden, en het grootste deel van de wereldbevolking dus nog nooit van ons gehoord heeft. Desondanks onze excuses. - Sorry ook dat de enkelingen die wel weten wat België is, jou aanspreken in het Frans. Je sprak geen woord Frans meer sinds het verplichte 'Fanfreluche est une poupée' en hangt al jaren trots de geel-zwarte vlag uit, maar dat staat natuurlijk niet op je voorhoofd getatoeëerd. Nog niet. - Onze oprechte excuses voor pralines. Boter die naar koffie smaakt, omhuld in de bittere duisternis die zwarte chocolade is, en daar een walnoot op gelegd: iemand vond dat ooit een goed idee en de rest van het land heeft zich daar nooit vragen bij gesteld. Dat spijt ons. - Het spijt ons dat zelfs wij niet kunnen uitleggen hoe dat juist zit met de politiek en al. Wij weten ook niet of er nu al een regering is of niet, en in alle eerlijkheid: we zijn er zo ook niet echt mee bezig geweest, met heel de corona en dan die warme dagen aan het begin van de zomer. Sorry, hè. - Sorry dat de zee zo ver is. Dat is zo lang rijden altijd, en dat spijt ons. Sorry dat als je dan toch de moeite doet om te gaan, omdat het die dag warm zou worden, het blijkt dat het aan zee helemaal niet warm is. Sorry voor de wind. En sorry dat de zee bruin is en je benen niet. - Sorry voor Urban Trad.